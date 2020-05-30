شريف فاروق لمصراوي: التقي وزير الاتصالات اليوم لتكليفي برئاسة هيئة البريد

كتبت- منال المصري:

قال شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي، في تصريحات لمصراوي، إنه سيلتقي مع عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عصر اليوم لتكليفة رسميًا برئاسة هيئة البريد.

وأضاف أنه مغادرته لمنصبه في بنك ناصر الإجتماعي، ستتم عقب انتهاء المقابلة وموافقة وزير الإتصالات على تعيينه لرئاسة هيئة البريد، موضحا أن تعيين نائب لرئيس بنك ناصر الإجتماعي خلفا له سيصدر بقرار من وزارة التضامن الإجتماعي المالكة للبنك.

وكان الدكتور شريف فاروق يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والعضو المنتدب للبنك منذ فبراير عام 2017 بناءا على ترشيحات من غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة.

وقبل شغله لهذا المنصب كان يشغل منصب المدير العام الأول للبنك المصري الخليجي ومن قبل عمل في عدة بنوك مشتركة.

ويمتلك فاروق ما يزيد على 28 عامًا من الخبرة في العمل المصرفي، في مجال التجزئة المصرفية وإدارة شبكات الفروع ومخاطر الإئتمان وصناعة بطاقات الإئتمان فى البنوك الخاصة.