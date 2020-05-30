إصدار الكارت مجانًا.. تعرف على حدود الشراء باستخدام "ميزة" في 5 بنوك

كتبت- منال المصري:

تقدم بعض البنوك كارت ميزة المدفوع مقدما، وهو أول كارت محلي ذات علامة تجارية مصرية، بغرض ميكنة المدفوعات محليا استجابة لرؤية البنك المركزي والمجلس القومي للمدفوعات.

وكان البنك المركزي أعلن العام الماضي عن طرح كارت ميزة، والسماح للبنوك بالتقدم للحصول على رخصة لإصدار الكارت بهدف السرعة في ميكنة المدفوعات لتحقيق الشمول المالي.

ووجه البنك المركزي البنوك بإصدار الكارت المدفوع مقدما مجانا دون أي مصاريف إصدار لمدة 6 شهور، بداية من صدور القرار منتصف مارس الماضي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا لتقليل تداول الكاش للحد من نقل العدوى.

ويستطيع أي شخص إصدار كارت ميزة المدفوع مقدما بصورة الرقم القومي فقط، دون اشتراط فتح حساب بنكي.

ويعرض مصراوي حدود الشراء اليومي إلكترونيًا عبر الإنترنت أو المتاجر باستخدام كارت ميزة المدفوعة مقدما في 5 بنوك:

1-البنك الأهلي المصري:

حدود الشراء اليومي عبر الإنترنت والمتاجر إلكترونيًا: 30 ألف جنيه.

الحد الأقصى لرصيد الكارت:50 ألف جنيه.

حد التعامل في الشهر: 100 ألف جنيه.

حد السحب اليومي: 20 ألف جنيه.

حد الإيداع اليومي: 20 ألف جنيه.

2-بنك مصر:

حدود الشراء اليومي عبر الإنترنت والمتاجر إلكترونيًا: 15 ألف جنيه.

الحد الأقصى لرصيد الكارت:50 ألف جنيه.

حد التعامل في الشهر: 100 ألف جنيه.

حد السحب اليومي: 10 آلاف جنيه.

حد الإيداع اليومي: 20 ألف جنيه.

3-بنك القاهرة:

حدود الشراء اليومي عبر الإنترنت والمتاجر إلكترونيًا: 30 ألف جنيه.

الحد الأقصى لرصيد الكارت:50 ألف جنيه.

حد التعامل في الشهر: 100 ألف جنيه.

حد السحب اليومي: 6 آلاف جنيه.

حد الإيداع اليومي: 20 ألف جنيه.

4-بنك CIB:

حدود الشراء اليومي عبر الإنترنت والمتاجر إلكترونيًا: 20 ألف جنيه بما لايتجاوز عن 50 ألف جنيه شهريا.

الحد الأقصى لرصيد الكارت:50 ألف جنيه.

حد التعامل في الشهر: 100 ألف جنيه.

حد السحب اليومي: 10 آلاف جنيه.

حد الإيداع اليومي: 20 ألف جنيه.

5- بنكSAIB :

حدود الشراء اليومي عبر الإنترنت والمتاجر إلكترونيًا: 30 ألف جنيه بما لايتجاوز عن 60 ألف جنيه شهريا.

الحد الأقصى لشحن رصيد الكارت:60 ألف جنيه.

حد التعامل في الشهر: 60 ألف جنيه.

حد السحب اليومي: 20 ألف جنيه.

حد الإيداع اليومي: 20 ألف جنيه.