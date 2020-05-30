أسعار اللحوم ترتفع 20 جنيها للكيلو في شهر

كتبت_ دينا خالد:

شهدت أسعار اللحوم الحية ارتفاعات متتالية بنحو 20 جنيها للكيلو الواحد، خلال هذا الشهر، نتيجة لزيادة الطلب خلال شهر رمضان والعيد.

وقال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجاري، لمصراوي، إن أسعار اللحوم شهدت ارتفاعات متتالية خلال الشهر الماضي بنحو 20 جنيها للكيلو الواحد.

ووفقا لقول وهبة، فإن سعر كيلو الكندوز يتراوح بين 140 و170جنيها مقابل 140 و150 جنيها، بحسب القطعية.

واتفق معه هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، وقال إن أسعار اللحوم الحية ارتفعت خلال شهر رمضان وفي العيد ليتراوح السعر بين 140 و160 جنيها، مقابل 120 و140 جنيها. قبل شهر رمضان.

وأرجع وهبة، ارتفاع الأسعار إلى قلة المعروض من اللحوم الحية وزيادة الطلب، خلال رمضان والعيد.

وأضاف وهبة أن قلة المعروض ناتجة عن حرص المربيين على الاحتفاظ بالمواشي لأكبر وقت ممكن ليتمكنوا من بيعها بسعر أعلى مع حلول موسم عيد الأضحى مما رفع سعر الكيلو القائم إلى 58 جنيها للكيلو مقابل 54 جنيها وهو ما أثر على سعر اللحوم أيضا.

وتوقع وهبة، أن تواصل الأسعار الارتفاع مع اقتراب موسم عيد الأضحى، ثم تعود إلى مستواها الطبيعي بعد انتهاء الموسم.

وكانت أسعار اللحوم شهدت ارتفاعا مع نهاية شهر مارس الماضي تزامنا مع غلق الحكومة لأسواق المواشي للحد من انتشار فيروس الكرونا.