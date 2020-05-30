مصادر: شريف فاروق رئيسًا للهيئة القومية للبريد

كتب - علاء حجاج:

قال مصدر حكومي مسؤول إن الدكتور شريف فاروق رئيس بنك ناصر سيتولى رئاسة الهيئة القومية للبريد خلفا لعصام الصغير الذي تقدم باستقالته لرئاسة الهيئة في مطلع مارس الماضي.

وبحسب المصادر فقد وافق مجلس الوزراء على تولي فاروق رئاسة البريد، وسيلتقي غدا بوزير الاتصالات عمرو طلعت للإعلان بشكل رسمي عن توليه المنصب.

وكان وزير الاتصالات قد أصدر قرارًا في مارس الماضي بتعيين عبده علوان نائب رئيس الهيئة لشؤون المناطق قائما بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم يتم فيه حتى الآن اختيار من سيخلف فاروق في منصبه ببنك ناصر الإجتماعى حتى الآن.

وكان الدكتور شريف فاروق يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي والعضو المنتدب للبنك منذ فبراير عام 2017 ، وقبل شغله لهذا المنصب كان فاروق يشغل منصب المدير العام الأول للبنك المصري الخليجي ، ومن قبله عمل في عدة بنوك ، حيث يمتلك ما يزيد على 28 عامًا من الخبرة في العمل المصرفي، في مجال التجزئة المصرفية وإدارة شبكات الفروع ومخاطر الإئتمان.