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ستاندرد آند بورز: اقتصاد أبوظبي سينكمش 7.5% هذا العام

11:22 ص السبت 30 مايو 2020
ستاندرد آند بورز: اقتصاد أبوظبي سينكمش 7.5% هذا العام

امارة ابو ظبي

القاهرة- وكالات:

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني اليوم السبت إن من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في أبوظبي بنسبة 7.5% هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط والتأثير الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وتوقعت الوكالة أن يرتفع العجز المالي في الإمارة إلى حوالي 12% هذا العام من 0.3% في 2019، وفقًا لوكالة رويترز.

وأضافت أن من المتوقع أن تتلقى الإمارات الأصغر في دولة الإمارات العربية المتحدة "دعما ماليا استثنائيا" من الدولة بمساندة أبوظبي في حالة حدوث عُسر مالي.

اقتصاد ابوظبي الإمارات انكماش الاقتصاد فيروس كورونا

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