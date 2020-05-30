يصل لـ2 مليون جنيه.. تفاصيل وشروط القرض الشخصي في 8 بنوك

كتبت - منال المصري:

لجأت البنوك إلى إعادة النظر في مواصفات القرض الشخصي أو كما يطلق عليه القرض النقدي بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، والتي شملت خفض سعر الفائدة بنسبة 3% في منتصف مارس الماضي، أو تأجيل سداد أقساط القروض للعملاء 6 أشهر.

وتتنافس البنوك على تقديم القرض الشخصي بضمان تحويل الراتب للموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة نتيجة ضمان خصم القسط الشهري من الراتب.

وتشترط البنوك على العميل تحويل الراتب أو قسط القرض الشخصي على البنك، بموافقة مختومة من الشركة التي يعمل بها العميل، وأن تكون المؤسسة التي يعمل بها العميل مكودة في البنك أي إجراءاتها القانونية مكتملة.

وتتباين مواصفات القرض الشخصي من بنك إلى آخر في قيمة القرض، ونسبة الفائدة المحتسبة على القرض، ونسبة المصاريف الإدارية.

وتختلف نسبة الفائدة وقيمة القرض من عميل إلى آخر بحسب نوع وتصنيف الشركة التي يعمل بها، والدخل الشهري للعميل، ونوع الوظيفة، وسن العميل.

ويعرض مصراوي خريطة القرض الشخصي بضمان تحويل الراتب للموظفين بالقطاع العام والخاص في 8 بنوك:

بنك الإسكندرية:

قيمة القرض: من 5 آلاف جنيه إلى 1.5 مليون جنيه كحد أقصى.

نسبة الفائدة: من 14.5% إلى 20.5% متناقصة حسب تصنيف الشركة.

سنوات سداد القرض: من 6 شهور إلى 8 سنوات.

المصاريف الإدارية: يقدم البنك عرضا بخصم 50% على المصاريف الإدارية حتى نهاية شهر يونيو.

الحد الأدنى للراتب الشهري: ألف جنيه كحد أدنى.

سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما في بعض الوظائف.

البنك العربي الأفريقي الدولي:

قيمة القرض: من 15 ألف جنيه إلى 1.5 مليون جنيه كحد أقصى.

نسبة الفائدة: من 16% إلى 19.5% متناقصة حسب تصنيف الشركة.

سنوات سداد القرض: من عام إلى 10 سنوات.

المصاريف الإدارية: 2% من إجمالي قيمة الراتب.

الحد الأدنى للراتب الشهري: 3 آلاف جنيه.

سن العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما.

بنك QNB:

قيمة القرض: من 7.5 ألف جنيه وتتجاوز المليون جنيه حسب الدخل الشهري ونوع الشركة التي يعمل بها العميل.

نسبة الفائدة: تتراوح بين 17% إلى 17.5% متناقصة.

سنوات سداد القرض: من 6 شهور إلى 7 سنوات.

المصاريف الإدارية:2.5% من إجمالي قيمة القرض.

الحد الأدنى للراتب الشهري: 1500 جنيه.

سن العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما.

بنكSAIB:

قيمة القرض: من 5 آلاف جنيه إلى 750 ألف جنيه.

نسبة الفائدة: حسب مدير الفرع بناء على نوع الوظيفة والشركة التي يعمل بها الموظف ومدة القرض.

سنوات سداد القرض: من 6 شهور إلى 10 سنوات.

المصاريف الإدارية: 2.5% من إجمالي قيمة القرض.

الحد الأدنى للراتب الشهري: ألف جنيه لموظف الحكومة و3 آلاف جنيه للقطاع الخاص.

سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما.

بنك CIB:

قيمة القرض: تبدأ من 5 آلاف جنيه إلى مليوني جنيه كحد أقصى.

نسبة الفائدة: تتوقف حسب نوع الشركة وقيمة القرض ونوع العميل.

مدة سداد القرض: تتراوح من عام إلى 8 سنوات.

المصاريف الإدارية:تتوقف حسب نوع العميل وضمانة الراتب ومدة القرض.

الحد الأدنى للدخل الشهري: 3 آلاف جنيه.

سن العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما.

بنك بلوم:

قيمة القرض: من 25 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه.

نسبة الفائدة: تتوقف حسب نوع الشركة والعميل.

سنوات سداد القرض: من عام إلى 5 سنوات.

المصاريف الإدارية:1.5% من إجمالي قيمة القرض.

الحد الأدنى للراتب الشهري: 3500 جنيه.

سن العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما.

بنك أبوظبي الأول:

قيمة القرض: تتراوح بين 50 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه كحد أقصى.

نسبة الفائدة: تتراوح بين 19.5% إلى 25.5% متناقصة.

سنوات سداد القرض: من 6 شهور إلى 7 سنوات.

المصاريف الإدارية: تتراوح بين 2% إلى 2.5% حسب قيمة القرض.

الحد الأدنى للراتب الشهري: 5 آلاف جنيه.

سن العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما.

بنك الإمارات دبي الوطني:

قيمة القرض: من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه.

نسبة الفائدة: حسب تصنيف الشركة.

سنوات سداد القرض: من 6 شهور إلى 10 سنوات.

المصاريف الإدارية:2% من إجمالي قيمة القرض.

الحد الأدنى للراتب الشهري: 2500 جنيه.

سن العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما.