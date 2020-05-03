قطاع الأعمال: إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان لها، اليوم الأحد، إنه تمت إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وأضافت الوزارة أنه تم استكمال تشكيل المجلس الجديد، يوم الخميس الماضي، بقرار صلاح الدين حلمي رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بتعيين كلٍ من عادل رشاد دانش رئيس مجلس إدارة غير متفرغ بمجلس إدارة شركة النصر، وتوفيق محمد الرشيدي عضو مجلس إدارة غير متفرغ بمجلس الإدارة.

وذكرت وزارة قطاع الأعمال أن ذلك يأتي في إطار جهودها لإعادة الهيكلة والإصلاح الإداري بالشركات التابعة لها ودعم مجالس الإدارات بخبرات جديدة.

وحصل عادل دانش على درجة الدكتوراه في نظم شبكات الاتصالات من جامعة السوربون في فرنسا، وأسس العديد من الشركات المتخصصة في نظم المعلومات في مصر، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وعمل دانش رئيسًا لشركة "اكسيد" أكثر من 12 عاما إلى جانب عضويته بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، ويشغل حاليا رئاسة مجلس إدارة شركة سيليكون واحة للمناطق التكنولوجية.

فيما يشغل توفيق الرشيدي حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة "كيميت" وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمعمارين ممثلا عن القارة الأفريقية.

وكانت الجمعية العامة للشركة اعتمدت في مارس 2020، تعيين كلٍ من منال محمد عبد المنعم عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا "متفرغا"، وعبلة محي الدين عبد اللطيف، وداليا إبراهيم تادرس عضوين غير متفرغين بمجلس الإدارة.



وبذلك يصبح التشكيل الجديد لمجلس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد كالتالي: عادل رشاد دانش رئيس مجلس إدارة غير متفرغ، ومنال محمد عبد المنعم عضو منتدب ورئيس تنفيذي "متفرغ"، والأعضاء غير المتفرغين: عبلة محي الدين عبد اللطيف، وداليا إبراهيم تادرس، وتوفيق محمد الرشيدي.

كما يضم تشكيل مجلس الإدارة الأعضاء المنتخبين "ممثلي العاملين" وهم: عادل أبو الفتوح خليفة، وجمال علي حسنين، وصلاح يوسف عبد الرحيم، وأشرف زكي زايد.

وأعرب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن تمنياته بالتوفيق للمجلس الجديد في تطوير أداء الشركة وإعادة إحياء دورها الهام في التجارة الخارجية لمصر كذراع تسويقية للترويج للمنتجات المصرية في الخارج، وذلك في ضوء ما يجري من إعادة هيكلة شاملة للشركة بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية.