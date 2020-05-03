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الملياردير وارن بافيت يبيع حصصه بالكامل في 4 شركات طيران أمريكية

10:54 ص الأحد 03 مايو 2020
الملياردير وارن بافيت يبيع حصصه بالكامل في 4 شركات طيران أمريكية

وارن بافيت

القاهرة- وكالات:

قال الملياردير وارن بافيت، رئيس مؤسسة بيركشاير هاثاواي، في الاجتماع السنوي للمؤسسة أمس السبت إنها باعت حصصها بالكامل في أكبر أربع شركات طيران أمريكية.

وحتى نهاية 2019 كانت المؤسسة تملك حصصا كبيرة في شركات الطيران، بما في ذلك حصة 11 بالمئة في دلتا إيرلاينز و10 بالمئة في أمريكان إيرلاينز وحوالي 10 بالمئة في ساوث ويست إيرلاينز و9 بالمئة في يونايتد إيرلاينز، وذلك حسبما جاء في تقريرها السنوي وتقارير الافصاح الخاصة بها.

وتضررت أسهم شركات الطيران بشدة بسبب انهيار الطلب على السفر في الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا.

وألغت شركات الطيران الأمريكية مئات آلاف الرحلات بعدما انخفض الطلب على السفر في الولايات المتحدة بنحو 95 في المئة ولا يوجد جدول زمني واضح لعودة الرحلات إلى مستويات ما قبل الأزمة.

وقال بافيت إن توقعات صناعة الطيران تغيرت بشكل كبير في غضون بضعة أشهر فقط.

وأضاف ”اتخذنا هذا القرار فيما يتعلق بشركات الطيران. سحبنا الأموال بشكل أساسي حتى مع تكبد خسارة كبيرة... لن نمول شركة نعتقد أنها ستلتهم الأموال في المستقبل“.

وقال بافيت إن بيركشاير استثمرت حوالي 7 مليارات دولار أو 8 مليارات دولار في حصص شركات الطيران الأربع.

وتابع قائلا ”لم نحصل على أي شيء مثل 7 أو 8 مليارات دولار وكان ذلك خطأي... أنا من اتخذ القرار“.

وارن بافيت شركات طيران أمريكية دلتا إيرلاينز الولايات المتحدة

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