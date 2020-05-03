الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 112.7 مليار دولار بنهاية 2019

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك الدولي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأخير من عام 2019 بقيمة 3.3 مليار دولار مقارنة بالربع السابق عليه.

وبحسب بيانات حديثة نشرها البنك الدولي، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الأخير من العام الماضي إلى 112.7 مليار دولار مقابل 109.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من نفس العام.

ويعني ذلك أن الدين الخارجي لمصر زاد بشكل إجمالي خلال عام 2019 بنحو 16.1 مليار دولار بنسبة 16.6% مقارنة 96.6 مليار دولار بنهاية عام 2018.

توزيع الدين الخارجي

أظهرت بيانات البنك الدولي أن الدين الحكومي الخارجي ارتفعت إلى 61.4 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من 2019 مقابل 58.9 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، بزيادة نحو 2.6 مليار دولار.

وزاد الدين الخارجي الحكومي من السندات خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى نحو 20.9 مليار دولار مقابل نحو 18.9 مليار دولار بنهاية الربع الثالث بزيادة 2 مليار دولار، بحسب بيانات البنك الدولي.

وكانت وزارة المالية أعلنت في نوفمبر الماضي بيع سندات في الأسواق الدولية بقيمة 2 مليار دولار، على 3 شرائح بآجال 4 سنوات، و12 سنة، و40 سنة.

كما زادت القروض الحكومية طويلة الأجل إلى نحو 40.6 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من 2019 مقابل نحو 40 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من نفس العام بزيادة 591 مليون دولار.

وشهد الدين الخارجي المتعلق بالبنك المركزي زيادة طفيفة، حيث ارتفعت قيمة الدين الخارجي على البنك بنهاية الربع الرابع من 2019 إلى 27.851 مليار دولار مقابل 27.684 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من نفس العام بزيادة 167 مليون دولار.

بينما تراجع نصيب البنوك من الدين الخارجي إلى نحو 8.7 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام الماضي مقابل نحو 9.2 مليار دولار بنهاية الربع الثالث بتراجع 462 مليون دولار.

بينما زاد نصيب القطاعات الأخرى من الدين الخارجي لمصر إلى نحو 14.7 مليار دولار مقابل نحو 13.6 مليار دولار بزيادة نحو مليار دولار.