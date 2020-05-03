اليوم.. بدء صرف معاشات شهر مايو لمن يتقاضى ألف جنيه فأقل
كتبت- ياسمين سليم:
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد صرف معاشات شهر مايو من مكاتب التأمينات والبريد، مقسمين على أيام حسب قيمة المعاش.
وكانت الوزارة قد أجلت بداية الصرف من أمس إلى اليوم بسبب إجازة عيد العمال.
وتبدأ الوزارة الصرف اليوم للذين يتقاضون ألف جنيه فأقل، ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف ويستمر الصرف حتى غدًا الاثنين.
على أن تستمر عملية الصرف خلال الأيام المقبلة وفقًا لقيمة المعاش.
وكانت الوزارة قد بدأت صرف جميع المعاشات من خلال ماكينات الصراف الآلي يوم الجمعة الماضي.
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