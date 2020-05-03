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صناديق استثمار تخطط لزيادة استثماراتها في مصر رغم كورونا

10:10 ص الأحد 03 مايو 2020
صناديق استثمار تخطط لزيادة استثماراتها في مصر رغم كورونا

دولارات

إعداد- ياسمين سليم:

يخطط مديرو صناديق الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لزيادة استثماراتهم في السوق المصرية خلال الربع الحالي من العام، بحسب استطلاع للرأي حديث أجرته وكالة رويترز.

وقال أغلبية مديرو الصناديق في الاستطلاع إنهم سيزيدون حصصهم في مصر، على الرغم من التداعيات التي تتعرض لها بسبب فيروس كورونا واعتمادها على إيرادات السياحة والتحويلات العاملين في الخليج.

ومن المتوقع أن تضرر إيرادات مصر من السياحة وتحويلات العاملين في الخارج، نتيجة عملية الإغلاق الكبرى حول العالم والتي تسببت في توقف حركة السفر والتنقل بسبب فيروس كوورنا المستجد.

والسياحة وتحويلات العاملين من أكبر مصادر العملة الصعبة في مصر.

وبالرغم من أنه خسر على أقل ربع قيمته هذا العام، إلا أن مؤشر EGX30الرئيسي في البورصة المصرية مرتفع 10% هذا الربع، بحسب الاستطلاع.

وقال أحد المشاركين في الاستطلاع: "على الرغم من تعرض مصر لتداعيات فيروس كورونا، إلا أنها واحد من الدول القلائل المتوقع لهم تحقيق نموًا اقتصاديًا هذا العام، بفضل احتياطي النقد الأجنبي وخطوط الائتمان المفتوحة لها من مؤسسات التمويل الدولية".

وأعلنت مصر الأسبوع الماضي التقدم بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

صناديق استثمار السوق المصرية فيروس كورونا

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