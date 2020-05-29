استمرار طرح شهادة الـ 15% بعد العيد.. تعرف على الشهادات الأعلى بالبنوك

كتبت - منال المصري:

يواصل بنكا الأهلي المصري ومصر طرح شهادة 15% بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وعودة البنوك للعمل بداية من يوم الأحد المقبل بحسب ما قاله يحيي أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي لمصراوي.

وجمعت شهادة 15% حصيلة بلغت 150 مليار جنيه في شهرين منذ طرحها تتراوح بين 105 مليار جنيه بالبنك الأهلي، و45 مليار جنيه في بنك مصر بحسب تصريحات مسؤولي البنوك لمصراوي.

كما تواصل باقي البنوك إصدار شهادات ادخارية جديدة، بفائدة مرتفعة بداية من الأسبوع المقبل.

ويقدم مصراوي آخر تحديث لأسعار الفائدة مرتفعة العائد على شهادات الادخار للعائد الثابت، في أهم 21 بنكا في الجهاز المصرفي.

1 - البنك الأهلي المصري:

الشهادة البلاتينية ذات آجال عام: نسبة الفائدة 15% سنويا، وهي الأعلى في مصر، ويصرف العائد شهريا، وأقل مبلغ لربط الشهادة ألف جنيه.

2 - بنك مصر:

شهادة ابن مصر ذات آجال عام: نسبة الفائدة 15% سنويا، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الشهادة من أول ألف جنيه.

3 - بنك الاستثمار القومي:

شهادة استثمار "ب" ذات أجال عامين: نسبة الفائدة 14% سنويا، ويصرف العائد كل 3 أشهر، ويبدأ ربط الشهادة من أول ألف جنيه.

شهادة الاستثمار "ب" ذات آجال عام: نسبة الفائدة 13% سنويا، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ ربط الشهادة من أول ألف جنيه.

جميع شهادات الاستثمار يتم طرحها عبر فروع البنك الأهلي المصري، لعدم امتلاك بنك الاستثمار القومي أي فروع له.

4 - البنك التجاري الدولي:

شهادة ادخار 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 12% للعائد الشهري، و12.25% للعائد ربع السنوي، ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه.

5 - بنك القاهرة:

شهادة البريمو ذات آجال 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 12% سنويا يصرف العائد شهريا، و12.10% سنويا يصرف العائد ربع السنوي، و12.25% يصرف العائد كل سنة، ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه.

6 - البنك العربي الأفريقي الدولي:

شهادة أميرالد ذات آجال 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 12% سنويا للعائد الشهري، و12.25% سنويا للعائد ربع السنوي، و12.375% سنويا للعائد سنويا للعائد النصف سنوي، و12.5% سنويا للعائد السنوي، ويبدأ شراء الشهادة من 5 آلاف جنيه كحد أدنى.

7 - بنك (HSBC):

شهادة ادخار 3 سنوات: تبلغ نسبة الفائدة 10.25% سنويا، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه كحد أدنى.

8 - بنك كريدي أجريكول مصر:

شهادة ادخار 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 9.5% سنويا للعائد الشهري، و9.75% سنويا للعائد ربع السنوي، و10% سنويا للعائد النصف سنوي، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول 3 آلاف جنيه.

9 - بنك التعمير والإسكان:

شهادة التعمير 3 سنوات: نسبة الفائدة تبلغ 12% سنويا، ويصرف العائد كل 3 شهور، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول ألف جنيه.

10 - بنك الكويت الوطني:

شهادة ادخار 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 8.5% سنويا للعائد الشهري، و8.75% سنويا للعائد ربع السنوي، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول 3 آلاف جنيه.

11 - بنك أبوظبي الأول:

شهادة ادخار 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 8.25% سنويا للعائد الشهري، و8.75% سنويا للعائد ربع السنوي، و8.95% سنويا للعائد السنوي، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول 5 آلاف جنيه كحد أدنى.

12 - بنك عوده:

شهادة ادخار 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 10% سنويا للعائد الشهري، و10.10% سنويا للعائد ربع السنوي، و10.25% سنويا للعائد للنصف سنوي، و10.5% سنويا للعائد السنوي، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول 10 آلاف جنيه.

13 - التجاري وفا بنك إيجيبت:

الشهادة الادخارية 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 10.75% سنويا للعائد الشهري، و11% للعائد ربع السنوي، و11.25% سنويا نهاية المدة، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 20 ألف جنيه.

الشهادة 3 سنوات للعائد المدفوع مقدما: تبلغ نسبة الفائدة 24.75% يحصل العميل على عائدها بعد ربط الشهادة ويبدأ الحد الأدنى لربطها 5 آلاف جنيه.

14 - ميد بنك "مصر إيران" سابقا:

شهادة ادخار 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 11% يصرف العائد شهريا، و11.5% يصرف العائد ربع سنوي، و12% يصرف سنويا.

15 - بنك الإسكندرية:

شهادة أليكس ستار ذات آجال 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 10% سنويا يصرف العائد شهريا، و10.25% سنويا يصرف العائد كل ربع سنة، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول ألف جنيه، أو 5 آلاف جنيه.

16 - البنك الزراعي:

شهادة الحصاد ذات آجال 3 سنوات: تسجل الفائدة 12% سنويا يصرف العائد كل ربع سنة، ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه.

17 - إي جي بنك:

يطرح شهادة دات آجال 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 9% سنويا للعائد الشهري، و9.25% سنويا للعائد الربع سنوي، و9.5% سنويا للعائد النصف سنوي، و10% للعائد السنوي، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه.

18 - بنك كيو ان بي:

تتراوح بين 12% للعائد الشهري، و12.25% للعائد ربع سنوي، ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

19 - بنك الشركة المصرفية العربية (saib):

تتراوح الفائدة بين 10% للعائد الشهري، و10.25% للعائد الربع سنوي، ويبدأ شرائها من أول 500 جنيه ومضاعفاته.

20 - بنك بلوم:

تتراوح الفائدة بين 11% للعائد الشهري، و11.25% للعائد ربع سنوي، و12.5% للعائد النصف سنوي، ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه.

21 - بنك الإمارات دبي الوطني:

تسجل الفائدة 8.5% عائد شهري، ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه.