الأوروبي لإعادة الإعمار: منصة إلكترونية لمساعدة الشركات ضد كورونا

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD” اليوم الجمعة، عن إطلاق منصة تعليمية إلكترونية مجانية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تأثرت اقتصاديا بوباء فيروس كورونا.

وأشار البنك إلى أن الشركات الصغيرة تعد قطاع حيوي للاقتصاد في الدول التي يستثمر بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويأتي إطلاق هذه المنصة الخاصة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كجزء من دعمه للشركات خلال الأزمة الحالية، بحسب البيان، وسيركز البرنامج على خمس محاور أعمال رئيسية:

1 - إدارة الأزمات: العملاء والموردين

2 - إدارة الأزمات: أساسيات الإدارة المالية

3 - إدارة الأزمات: تمويل الشركات

4 - إدارة الأزمات: الموظفين والاصول الأساسية

5 - إدارة الأزمات: تحديات الإدارة والقيادة.

وسيقدم المحور الأول، "إدارة الأزمات: العملاء والموردين"، نصائح حول كيفية الحفاظ على استمرار تدفقات سلسلة التوريد والسيولة لديك.

وستكون متاحة من اليوم 28 مايو، وستتوفر المحاور الأربع المتبقية بعد ذلك بوقت قصير، سيتم تقديم المحتوي التعليمي باللغات العربية والإنجليزية والروسية والأوكرانية والتركية.

وسيعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع البنوك الشريكة ومجموعات دعم الأعمال في المناطق المختلفة لبدء البرنامج في 30 دولة، بهدف الوصول إلى أكثر من 10000 شخص يعملون في الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم الموارد التدريبية لهم، وتبادل المعرفة واراء الخبراء في الأشهر المقبلة.

ويتم تمويل هذه المبادرة من قبل: الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك من خلال المركز الاستشاري للاستثمار الأوروبي) وكازاخستان وصندوق تأثير الأعمال الصغيرة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (السويد، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، إيطاليا، تايبيه الصين، سويسرا، كوريا، لوكسمبورغ).



وقالت ريم السعدي، المدير الإقليمي لبرنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مصر: "يلتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمساندة الشركات الصغيرة في هذه الأوقات غير المسبوقة ومساعدتها على التطور وزيادة المرونة للتغلب على التحديات والاستعداد لمرحلة التعافي الاقتصادي القادم. وبغض النظر عن حجم شركتك، فقد تم تصميم مركز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتقديم المساعدة العملية."

كما ستوفر منصة التعليم الإلكترونية معلومات حول الدعم المالي المحلي المتاح من قبل الحكومات والبنوك في الدول الثلاثين التي يستثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفقا للبيان.

ويُعد برنامج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تحت أسم "المعرفة في الأزمات" والذي يتم استضافته على منصة البنك الإلكترونية، مركزًا محوريًا للتعلم حيث يمكن لرواد الأعمال الوصول إلى المساعدة العملية، بما في ذلك مواد التدريب ونصائح إدارة الأزمات من خبراء الصناعة كما يمكنهم الانضمام إلى منتديات المناقشة مع نظرائهم.