ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر خلال أسبوع العيد؟

كتبت – شيماء حفظي:

استقرت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، في مصر، عند مستوى أسعار الجمعة الماضي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار

بلغ اليوم الجمعة 762 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 653 جنيها، وعيار 24 نحو 870.9 جنيه، والجنيه الذهب 6096 جنيها.