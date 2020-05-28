500 مصنع ملابس.. كيف توفر الحكومة 5 ملايين كمامة قماش لمواجهة كورونا؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن وزراة الصناعة والتجارة طلبت تصنيع كمية من الكمامات القماشية تتراوح بين 3 و5 ملايين كمامة، ليتم طرحها للمواطنين خلال شهر يونيو المقبل.

وأضاف أن عدد المصانع التي ستنتج الكمامة القماش تتراوح بين 400 و 500 مصنع ملابس جاهزة، على أن يبدأ العمل في إنتاجها من الأحد المقبل.

وتنتج مصر حاليا حوالي 400 ألف كمامة طبية يوميا، بحسب ما قاله علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف أنه خلال الفترة المقبلة ومع بدء نزول المواطنين إلى عملهم، ستكون هناك استراتيجية لزيادة الإنتاج اليومي من الكمامات ليصل إلى مليون كمامة يوميا، و"هذه الكمية تعتبر كبيرة".

الترخيص للمصانع

وكانت وزارة الصناعة، أعلنت أنها ستبدأ الأحد المقبل 31 مايو، في تلقي طلبات مصانع الملابس الجاهزة، لبدء إنتاج الكمامة القطنية والقماشية، طبقا للمواصفات التي تم وضعها بالتنسيق بين وزارتي الصحة والصناعة.

وسيتم منح موافقات تصنيع الكمامات القماش للمصانع التي ستتقدم إلى وزارة الصناعة، خلال 24 ساعة من التقديم، وذلك للمنشآت التي لديها نشاط لتصنيع الملابس الجاهزة "ومستوفاه المستندات المطلوبة"، بحسب ما قاله المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في بيان سابق لوزارة الصناعة.

وقال غازي، إنه بالنسبة للمنشآت الراغبة فى دخول هذا المجال سيتم تقديم الطلب بالهيئة بالنشاط الجديد على أن تقوم الهيئة باجراء المعاينات اللازمة ومن ثم إصدار الموافقة.

كمامة بمواصفات

وقالت ماري لويس، رئيسة المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن كل مصنع يحاول حاليًا تنفيذ الاشتراطات التي أقرتها هيئة القياس الموحد التابعة لوزراة الصحة، ليتمكن من الإنتاج.

وتسعى وزارة الصناعة إلى اختبار قدرة المصانع على إنتاج الكمامات القماشية وفقا للمواصفات الطبية، خاصة بعدما قررت الوزارة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وقف إنتاج كمامة قطونيل لعدم التزامها بالمواصفات.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها، عن الانتهاء من إعداد اشتراطات وطرق اختبار إنتاج الكمامات المصنوعة من القماش والتي تم اعتمادها من وزارة الصحة.

وهذه الاشتراطات متمثلة خامات محققة الاشتراطات الصحية التي تحقق الأمان والسلامة للمستهلك بحيث تكون خالية من الوبرة، وذلك منعًا لتعرض الجهاز التنفسي لمشاكل صحية وخاصة لأصحاب الأمراض التنفسية المُزمنة، وخالية أيضا من المواد والصبغات المسرطنة والمعادن الثقيلة والمواد الضارة مع التأكيد بأن تكون الأقمشة ذات كفاءة عالية للحماية من نفاذ الفيروسات و تكون غير منفذه للماء والسوائل لمقاومة الرذاذ، بحسب المهندس أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة.

وسيتم تصنيع الكمامات القماش بتقنية جديدة تسمى "افنور"، وهي تقنية فرنسية، حيث يتم تصنيع الكمامة بخطيوط قطنية رفيعة بنمرة معينة، وستكون طبقتين، وبها 3 كسرات مثلها مثل الكمامة الطبية ولكن مصنوعة من القماش" بحسب ما قالته ماري لويس لمصراوي في وقت سابق.

ويمكن للمواطن، استخدام الكمامة القماش المقرر إنتاجها 60 مرة ثم تغسل بالماء بدرجة حرارة 40 درجة مئوية، بدلا من الكمامات الطبية العادية التي تستخدم مرة واحدة فقط.

الأسعار وأماكن البيع

قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إنه لم يتم تحديد حجم الإنتاج اليومي من هذه الكمامات حتى الآن، مشيرا أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم تحديد الكمية اليومية منها.

وأضاف أنه سيتم تصنيع أنواع من هذه الكمامات، وسيختلف السعر على حسب كفاءة الكمامة، "سيكون هناك كمامة سعرها يتراوح بين 10 جنيهات و12 جنيها وأخرى يتراوح بين 20 و40 جنيها".

وقال رئيس غرفة الملابس الجاهزة، إنه فور الانتهاء من التصنيع سيتم طرحها للمواطنين في الصيدليات ومحلات الملابس الجاهزة.

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