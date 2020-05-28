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منظمة السياحة العالمية: السياحة الدولية ستنخفض 70% هذا العام

01:55 م الخميس 28 مايو 2020
منظمة السياحة العالمية: السياحة الدولية ستنخفض 70% هذا العام

زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة ال

القاهرة- وكالات:

قال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، لصحيفة هاندلسبات، إن السياحة الدولية بصدد الانخفاض 70% هذا العام، ما يمثل أكبر تراجع للقطاع منذ بدء الاحتفاظ بسجلات في منتصف الخمسينات من القرن الماضي.

وقال بولوليكاشفيلي إن هذا التنبؤ للقطاع المتضرر من فيروس كورونا يستند إلى افتراض بأن الدول في أنحاء العالم ستفتح تدريجيا حدودها اعتبارا من أغسطس المقبل.

منظمة السياحة العالمية السياحة الدولية الأمم المتحدة فيروس كورونا

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