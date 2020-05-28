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أوبك وروسيا تتفاوضان لتمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2020

01:44 م الخميس 28 مايو 2020
أوبك وروسيا تتفاوضان لتمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2020

النفط

القاهرة- وكالات:

أفادت مصادر بـ "أوبك+" وقطاع النفط الروسي، بأن السعودية وبعض منتجي النفط الآخرين في أوبك يدرسون تمديد تخفيضات قياسية مرتفعة للإنتاج حتى نهاية 2020 لكنهم لم ينالوا بعد تأييد روسيا، بحسب وكالة رويترز.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون آخرون بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة "أوبك+"، الشهر الماضي على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو.

وفاقمت جائحة فيروس كورونا المستجد فائض المعروض في سوق النفط عبر خفض الطلب وهو ما أدى بدوره إلى إلحاق الضرر بالأسعار.

لذا فبدلا من تخفيف تخفيضات الإنتاج اعتبارا من يوليو المقبل، قالت عدة مصادر بأوبك+ لرويترز، إن هناك مباحثات بقيادة السعودية، أكبر منتج في أوبك، بشأن الإبقاء على تلك التخفيضات.

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