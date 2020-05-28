أسعار الذهب تعاود الصعود بمصر خلال تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب للصعود في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الخميس، ليرتفع الجرام 6 جنيهات مرة واحدة، مقارنة بأسعار أمس.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 761 جنيهًا مقابل 755 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 652 جنيهًا، وعيار 24 نحو 869 جنيهًا، والجنيه الذهب 6088 جنيهًا.

وعالميًا، تعافت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد أن لامست أدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، إذ تصاعد شقاق بين واشنطن وبكين بشأن هونج كونج، فيما تلقت الأسعار الدعم أيضا من ضخ بنوك مركزية وحكومات لأموال لتخفيف تبعات جائحة كورونا، بحسب وكالة رويترز.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1718.67 دولار للأوقية بحلول الساعة 0748 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض إلى 1693.22 دولار للأوقية أمس الأربعاء قبل أن يقلص خسائره.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعت خلال تعاملات أمس الأربعاء بنحو 6 جنيهات للجرام الواحد.