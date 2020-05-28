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وزير مالية فرنسا يأمل في التوصل لخطة تعافٍ أوروبية بقيمة 750 مليار يورو

10:07 ص الخميس 28 مايو 2020
وزير مالية فرنسا يأمل في التوصل لخطة تعافٍ أوروبية بقيمة 750 مليار يورو

فرنسا

القاهرة- وكالات:

قال برونو لو مير، وزير المالية الفرنسي، لتلفزيون فرانس2 اليوم الخميس، إنه يأمل في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من التوصل لاتفاق بشأن حزمة تعافٍ اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو (826.1 مليار دولار) في الأسابيع المقبلة، بحسب وكالة رويترز.

وإذا ما حظيت الخطة على موافقة كل الدول الأعضاء فمن شأنها أن تصبح علامة فارقة في التكامل الأوروبي الممتد منذ نصف قرن، إذ ستشكل خطوة صوب الاستعانة بالدين المشترك كأداة كبرى للتمويل للمرة الأولى، وبما يمهد الطريق لصلاحيات أوسع للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالضرائب.

لكن دولا في الشمال الأوروبي تتسم بالتحفظ في سياساتها المالية قاومت الضغوط من دول أخرى في التكتل لقبول الدين المشترك لحماية سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة التي تشمل دولا يقطنها 450 مليون شخص من الانقسامات بسبب اختلاف معدلات النمو الاقتصادي ومستويات الثروة.

فرنسا برونو لو مير وزير المالية الفرنسي الاتحاد الأوروبي النمو الاقتصادي

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