خبراء يحذرون من تطبيق pi network للعملات الرقمية.. فما هو وكيف يعمل؟

كتب- علاء حجاج:

تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعوات للاشتراك وتنزيل تطبيق

"pi network"، للاشتراك فيه والحصول على نقاط أو "بونص".

وجاءت نص الرسالة كالآتي "طريقة للربح من الإنترنت من غير ما تخسر حاجه أو تدفع حاجه، Pi network عملة إلكترونية جديدة ستطرح في الأسواق قريباً لها تطبيق وحيد فقط اسمه pi network على جوجل بلاي والآب ستور".

وبحسب الرسالة يتيح التطبيق تعدين العملة بضغطة زر كل 24 ساعة ويعمل حتى 24 ساعة إن لم تضغط يقف تعدين حتى تقوم بالضغط مرة أخرى.

وتضيف الرسالة: "أول ما تفتح التطبيق سيكون قوة التعدين العملة 0.20 كل ساعة يعني كل 5 ساعان تكسب 1 pi لكن كلما دعوت أصدقاء أكثر عبر الكود الخاص بك نصبح قوة التعدين أكبر وممكن تصل إلى 50 pi network وله حاليا 3.5 مليون مستخدم الهدف أن يصلوا إلى 10 ملايين وعند طرح العملة سيتوقف التعدين نهائيا ولن تستطيع التعدين مرة أخرى".

فما حقيقة هذا التطبيق وما هو طبيعة عمله؟

تصف pi network على موقعها الرسمي بأنها تطبيق لعملة رقمية جديدة، ومن خلال العملة الرقمية يمكن للأشخاص تبادل القيمة، دون الحاجة إلى طرف ثالث أو وسيط موثوق به "المصرف أو البنك".

وقال المهندس مصطفى أبو جمره خبير نظم المعلومات لمصراوي، إن pi network ما هي إلا إداة لاستغلال الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها الاقتصاد العالمي لتحقيق منفعة لعدة أشخاص بعينهم من وراء هذا التطبيق.

ويرى أبو جمرة أن التطبيق يقوم بتعدين العملات الرقمية على أجهزة المستخدمين دون تحقيقهم لأي استفادة مادية مع جمع بياناتهم وإعادة استخدامها.

وأضاف أنه فور تنزيل التطبيق على هاتفك سيتم استغلال الهاتف كأداة للتعدين ويمكنك ملاحظة ذلك في حال شعرت بارتفاع في درجة حرارة الهاتف نتيجة المجهود الزائد الذي يقوم به المعالج في عملية التعدين، فضلا عن جمع مختلف بيانات الهاتف.

أوضح أن العملات الرقمية في حد ذاتها تكنولوجيا جديدة وتمثل بديل النقود في المستقبل، ولكن هناك نوعان من هذه العملات إما لها غطاء مالي مثل عملة الفيسبوك "ليبرا" أو عبارة عن تكنولوجيا معترف بها وأصبحت لها قيمة وسعر عالمي وتعود بالعائد على كافة مستخدميها، مثل البيتكوين.

أما pi network فهي أداة لاستغلال أجهزة المستخدمين للتعدين دون عائد مادي بالإضافة إلى جمع بياناتهم.

من جانبه يرى محمود عبد الباسط الخبير التقني ومؤسس شركة Seekurity لأمن المعلومات، أن ليس هناك مقارنة بين pi network وعملة البيتكوين الرقمية، حيث أن الأولى تقنع الناس بالتعدين منذ 6 أشهر بدون أي مردود وهذا غير منطقي، مشيرا إلى أن عملة البيتكوين في بدايتها عام 2009 لم تقدم عمليات تعدين دون مردود مادي.

وقال إن أي عملة مشفرة بمجرد بدء عملية تعدينها يكون هناك مردودا لعملية التعدين، لكن بالنسبة لـ pi network حتى الآن هو مجرد تطبيق يطلب من المستخدمين الاشتراك والتسجيل بحساب فيسبوك أو تسجيل الدخول برقم التليفون وهو أمر يثير الشك، كذلك الصلاحيات التي يطلبها تتنافى مع تكنولوجيا البلوك تشين الخاصة ببناء منظومة العملة الرقمية.

وأضاف أن التطبيق على نظام التشغيل أندرويد يطلب العديد من الصلاحيات التي تثير الشك حول جمع البيانات واستغلال أجهزة المستخدمين، ومن هذه الصلاحيات "الدخول إلى جهات الاتصال وقراءتها والصور والملفات والفيديوهات وقراءة محتويات وحدة التخزين USB الخاص بك وتعديل أو حذف محتويات وحدة تخزين USB الخاصة بك وقراءة حالة وهوية الهاتف ورقم معرف الجهاز ومعلومات المكالمة وقراءة حالة وهوية الهاتف ومعلومات اتصال Wi-Fi وعرض اتصالات Wi-Fi وتلقي البيانات من الإنترنت والوصول الكامل إلى الشبكة والتحكم في الاهتزاز".

ويرى عبد الباسط أن شبكة Pi Network غرضه جمع البيانات وإعادة استغلالها مثلما هو واضح حتى الآن، وأضاف "هي من الأشياء التي تنشط في أوقات معينة مثل أوقات الركود الاقتصادي".