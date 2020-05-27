بنك ناصر يقدم مساعدات ومساهمات للقطاع الصحي بـ 38 مليون جنيه

كتبت- ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن بنك ناصر دعم القطاع الصحي بـ 38 مليون جينه.

وأضافت أن البنك نفذ العديد من المساهمات في مجال الصحة من خلال المساعدات والمساهمات.

ونقل البيان عن شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك قوله إن من اسهامات البنك في القطاع الطبي دعم إعادة ترميم وتشغيل مبني المعهد القومي للأورام بعد حادث الانفجار بمبلغ 5 ملايين جنيه.

كما تم تقديم دعم لمستشفي نور الإسلام الخيري بجهاز استبلزر لتثبيت التيار الكهربائي بمبلغ 45 ألف جنيه، فضلًا عن تزويد مستشفى الشيخ زويد المركزي بـ 5 أجهزة للكلى الصناعية بمبلغ 925 ألف جنيه، وفقًا لفاروق.

وأضاف فاروق أنه تم أيضا دعم وحده المناظير بمستشفيات الحميات والجهاز الهضمي والكبد بقنا بمبلغ 930 ألف جنيه ودعم وحدة الغسيل الكلوي التابعة لمديرية الشئون الصحية بقنا بقرية حجارة قبلي بـ13 ماكينة للغسيل الكلوي بمبلغ 2مليون و600 ألف جنيه ودعم محطة معالجة المياة بها بمبلغ 100 ألف جنيه كذلك دعم حضانات الاطفال المبتسرين بـ 40 حضانة و20جهاز تنفس صناعي للأطفال بمبلغ 10 ملايين جنيه.

وأضاف العضو المنتدب لبنك ناصر إن البنك لم يغفل دوره في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تجهيز قاعة العلاج الطبيعي وجلسات التخاطب وجهاز السمعيات الخاص بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمبلغ 2 مليون جنيه كما تم دعم قسم الأورام بمستشفى المبرة بأسيوط بمبلغ 4 ملايين و950 ألف جنيه تقريبا.

كما ساهم البنك في دعم مستشفيات جامعة القاهرة قسم أمراض القلب والأوعية الدموية بشراء مستلزمات طبية للقسطرة العاجلة بمبلغ مليون و500 ألف جنيه والمساهمة بشراء جهاز ميكروسكوب جراحي لحالات الأذن الدقيقة وزراعة القوقعة وجراحات قاع الجمجمة لوحدات عمليات الأذن والأنف والحنجرة بمبلغ 2 مليون تقريبا.

وقال البيان إن البنك ساهم في شراء 17 ألة تغيير الصمام الميترالي بمبلغ 757 ألف جنيه وصينية لإصلاح الصمام الأورطي بمبلغ 500 ألف جنيه كما تم شراء 2 جهاز قياس سمع بالنغمات لوحدة السمع والإتزان بمبلغ 136 ألف جنيه ودعم قسم الأشعة التشخيصية طوارئ بجهاز رنين مغناطيسي بمبلغ 13مليون و700 ألف جنيه.

وأضاف فاروق أنه نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد فقد قدم البنك دعم بمبلغ 13مليون و500 ألف جنيه لتجهيز المدن الجامعية ومراكز الشباب لاستخدامها كمستشفيات لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وذلك حرصا من البنك في ترسيخ وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي ودعم ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية وخاصة المرضي حيث تم تجهيز مستلزمات الأسرة والإعاشة بالمدينة الجامعية بجامعة جنوب الوادي وبيت الشباب بالبلاجات بالإضافة إلى تجهيز المدن الجامعية بكل من محافظة الإسماعسلية وقنا.