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150 مليار جنيه حصيلة الشهادات مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر

02:03 م الأربعاء 27 مايو 2020
150 مليار جنيه حصيلة الشهادات مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر

بنك مصر والبنك الاهلي

القاهرة- وكالات:

أعلن بنكا الأهلي ومصر أن حصيلة الشهادات الإدخارية ذات العائد الثابت والبالغ 15% تجاوزت 150 مليار جنيه منذ إطلاقها قبل نحو شهرين، استفاد منها أكثر من 820 ألف مواطن، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن حصيلة البنك من شهادات الـ 15 % بلغت 45.5 مليار جنيه قام بشرائها 215.5 الف عميل.

وبحسب يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إن حصيلة البنك من الشهادات ارتفع إلى 105 مليارات جنيه، اشتراها 605 آلاف عميل.

كان بنكا الأهلي ومصر قد طرحا في 22 مارس الماضي الشهادات الإدخارية ذات العائد الثابت نسبته 15% وتصل مدتها إلى عام، وأعلنا أن شراء هذه الشهادات سيتم من خلال الوسائل الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الاتصال بخدمة العملاء أو خدمات الانترنت البنكي أو الموبايل بانكينج.

جاء طرح الشهادات في أعقاب بدء انتشار فيروس كورونا، والقرار الاستثنائي الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بخفض أسعار الفائدة بمعدل 3% دفعة واحدة.

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