البترول: توصيل الغاز الطبيعي لـ 137 ألف وحدة سكنية بالصعيد خلال 10 شهور

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الأربعاء إنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 137 ألف وحدة سكنية في محافظات الصعيد خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى أبريل الماضي.

وأضاف البيان أنه جاء استكمال المتبقي من الخطة قبل نهاية العام المالي الحالي.

وبحسب ما قاله طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في البيان فإن كافة الأنشطة الاستكشافية والإنتاجية في مناطق الامتياز البترولية بجنوب مصر مستمرة طبقاً لبرامجها المخططة وذلك بالرغم من التحديات التي تفرضها أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أن شركات البترول العاملة بالمنطقة تواصل تنفيذ خططها مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة أنشطتها الاستكشافية والإنتاجية وغيرها.

وذكر التقرير أن الملا، تلقى تقريرًا من محمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، حول موقف أنشطة الشركة في جنوب مصر استمرار برامج الاستكشاف والتنمية والإنتاج من خلال 13 اتفاقية في مراحل البحث و5 اتفاقيات في مرحلة التنمية بالإضافة إلى اتفاقية للبحث والتنمية.

وتشرف الشركة على 10 اتفاقيات بترولية مع الهيئة المصرية للبترول في مرحلة الإنتاج هذا بخلاف اتفاقيتين في مرحلة الإجراءات وثلاثة قطاعات جديدة تم إسنادها، وفقًا للبيان.

وأضاف التقرير أن وتيرة العمل على صعيد المشروعات المشتركة لتجميع البيانات الجيوفيزيقية مستمرة حيث يجري الانتهاء من معالجة البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد بمنطقة البحر الأحمر.

وقال البيان إنه تمإبرام ملحق عقد المشروع لبدء المرحلة الأولى منه لمساحة تزيد عن 110 ألف كم2، وتم إكمال كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة للبدء في المشروع.

وأضاف أن عوائد المشروع المشترك بالبحر الأحمر سجلت خلال الشهور الماضية أعلى إيرادات للدخل منذ انطلاق المشروع وأنه قد تم فتح قنوات اتصال مع شركات عالمية كبرى أظهرت اهتماماً بالاستكشاف في البحر الأحمر وتم عقد عدة اجتماعات مع هذه الشركات باستخدام تقنية الفيديوكونفرانس لعرض الفرص المتاحة.

وأشار التقرير أن الشركة نجحت في زيادة معدلات الإنتاج من مناطق امتيازها حيث تجاوز الإنتاج الكلي خلال العام المالي الحالي وحتى نهاية مارس الماضي 7 ملايين برميل بمعدلات إنتاج يومية بلغت 23 ألف برميل زيت خام يومياً.

وبلغ إجمالي إنتاج البوتاجاز عن نفس الفترة 3244 طن بالإضافة إلى مليار و800 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، لافتاً إلى الانتهاء من حفر بئرين استكشافيين وأربعة آبار تنموية وإصلاح 43 بئراً وإعادة اكمال 8 آبار، وفقًا للبيان.

وأضاف التقرير أن الشركة استمرت في إضافة احتياطيات بترولية جديدة من خلال تنمية وتقييم الاكتشافات البترولية الأخيرة خاصة كشف شركة بتروجلف الأخير والذي أعاد إحياء منطقة جيسوم البحرية وأضاف احتياطيات كبيرة للزيت الخام وأنه يجري الآن إكمال البئر التقييمي GNN-4 بكميات إنتاج أولية تبلغ 2100 برميل يومياً من الزيت الخام، كما يجري البدء في الخطوات التنفيذية لحفر البئرين GNN-5 و GNN-6.

وحققت شركة بتروملاحة كشفاً بترولياً مؤخراً من خلال حفر البئر الاستكشافية أبو مروة بمنطقة الغردقة حيث تم تسجيل طبقات حاملة للزيت بسمك حوالي 140 قدم وجاري عمل الاختبارات والدراسات لوضع البئر على الإنتاج.