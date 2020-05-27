الإحصاء: زيادة العمر المتوقع للإناث عند الميلاد إلى 75 سنة

كتبت – شيماء حفظي:

قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في بيان اليوم الأربعاء، إن العمر المتوقع عند الميلاد للإناث ارتفع إلى 75.1 سنة في العام الماضي، مقابل 74.7 سنة في 2018.

وأصدر الجهاز بيانا اليوم بمناسبة اليوم العالمي " من أجل تنمية صحة المرأة" حيث يتم استعراض الوضع الصحي الراهن للمرأة في دول العالم، وبدأ الاحتفال بهذا اليوم بمناسبة اجتماع أعضاء الشبكة العالمية للمرأة من أجل الحقوق الإنجابية في كوستاريكا عام 1987 وتم تحديده في 28 مايو يوما عالميا من أجل صحة المرأة.

وبحسب بيان الإحصاء، انخفض معدل وفيات الإناث بشكل طفيف إلى 5.4 حالة وفاة لكل ألف من الإناث في 2018 مقابل 5.6 حالة وفاة لكل ألف أنثى في 2014.

وتأتي أكثر من نصف وفيات النساء بسبب أمراض الجهاز الدوري بنسبة وصلت إلى 53.4% في 2018، مرتفعة من 50.6% في 2017 من إجمالي الوفيات.

كما ارتفعت نسبة الوفيات نتيحة أمراض الجهاز التنفسي بين الإنات من 8% عام 2017 إلى 8.7% عام 2018، بينما انخفضت نسبة الوفيات نتيجة أمراض الجهاز الهضمي من 8.9% عام 2017 إلى 7.3% عام 2018، بحسب البيان.

وبحسب بيان الإحصاء، لم تتغير نسبة وفيات الإناث بسبب الأورام بين عامي 2017 و 2018 عند 6.4%، وسجلت نسبة الوفيات بسبب الحمل والولادة والنفاس أقل نسبة بين أسباب الوفاة حيث بلغت 0.1% بين عامي 2017 و 2018.

وقال البيان، إن نسبة السيدات المدخنات، بعينة المسح بلغت 17.3% من إجمالي العينة، بينها 0.3% في الحضر و0.2% في الريف.