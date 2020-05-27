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البورصة تعلن مواعيد العمل الجديدة بداية من الأحد المقبل

10:47 ص الأربعاء 27 مايو 2020
البورصة تعلن مواعيد العمل الجديدة بداية من الأحد المقبل

البورصة المصرية

كتب-عبدالقادر رمضان:

أعلنت البورصة المصرية عن مواعيد العمل الجديدة لها بداية من يوم الأحد المقبل.

وقالت البورصة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إنها ستبدأ مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 2.30 ظهرًا، تسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحًا.

وبحسب البيان فإن مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من ستكون من الساعة 9.15 صباحًا إلى الساعة 9.30 صباحًا وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحًا وحتى 9.45 صباحًا.

وقال البيان إن مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة ستكون من الساعة 2.30 ظهرًا إلى الساعة 3.30 مساء.

وبحسب البيان تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 12.30 ظهرًا.

وستكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30 صباحًا إلى الساعة 11 ظهرًا، وفقًا للبيان.

البورصة المصرية بورصة النيل سوق الشركات الصغيرة سوق الصفقات

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