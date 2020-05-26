مقارنة بين أسعار الفائدة على طروحات سندات مصر الدولية منذ التعويم

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات وزارة المالية، أن العائد على السندات التي طرحتها في الأسواق الدولية يوم الجمعة الماضي بقيمة 5 مليارات دولار، هو الأعلى في طروحات مصر منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

ويرصد مصراوي في السطور التالية العائد على شرائح الإصدارات الثمانية للسندات الدولية التي طرحتها مصر منذ التعويم:

1- طرح يناير 2017 بقيمة 4 مليارات دولار:

الشريحة الأولى أجل 5 أعوام بفائدة 6.125%، والشريحة الثانية أجل 10 أعوام بفائدة 7.5%، والشريحة الثالثة أجل 30 عاما بفائدة 8.5%.

2- طرح مايو 2017 بقيمة 3 مليارات دولار:

الشريحة الأولى أجل 5 أعوام بفائدة 5.45%، والشريحة الثانية أجل 10 أعوام بفائدة 6.65%، والشريحة الثالثة أجل 30 عاما بفائدة 7.95%.

3- طرح فبراير 2018 بقيمة 4 مليارات دولار:

الشريحة الأولى أجل 5 أعوام بفائدة 5.58%، والشريحة الثانية أجل 10 أعوام بفائدة 6.59%، والشريحة الثالثة أجل 30 عاما بفائدة 7.9%.

4- طرح أبريل 2018 بقيمة 2 مليار يورو:

الشريحة الأولى أجل 8 أعوام بفائدة 4.75%، والشريحة الثانية أجل 12 عاما بفائدة 5.625%.

5- طرح فبراير 2019 بقيمة 4 مليارات دولار:

الشريحة الأولى أجل 5 أعوام بفائدة 6.2%، والشريحة الثانية أجل 10 أعوام بفائدة 7.6%، والشريحة الثالثة أجل 30 عاما بفائدة 8.7%.

6- طرح أبريل 2019 بقيمة 2 مليار يورو:

الشريحة الأولى أجل 6 أعوام بفائدة 4.75%، والشريحة الثانية أجل 12 عاما بفائدة 6.375%.

7- طرح نوفمبر 2019 بقيمة 2 مليار دولار

الشريحة الأولى أجل 4 أعوام بفائدة 4.55%، والشريحة الثانية أجل 12 عاما بفائدة 7.05%، والشريحة الثالثة أجل 40 عاما بفائدة 8.15%.

8- طرح مايو 2020 بقيمة 5 مليارات دولار:

الشريحة الأولى أجل 4 أعوام بفائدة 5.75%، والشريحة الثانية أجل 12 عاما بفائدة 7.625%، والشريحة الثالثة أجل 30 عاما بفائدة 8.875%.​