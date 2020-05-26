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المركزي: المصريون سحبوا 9 مليارات من ماكينات الصراف الآلي في العيد

12:13 م الثلاثاء 26 مايو 2020
المركزي: المصريون سحبوا 9 مليارات من ماكينات الصراف الآلي في العيد

صراف آلي

القاهرة- وكالات:

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، عن أن المصريين سحبوا نحو 9 مليارات جنيه من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية خلال اليومين السابقين لعيد الفطر المبارك، وأول يومين في العيد.

وقال المصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إن هذه المبالغ تم سحبها خلال 4 أيام فقط من الجمعة الماضية وحتى أمس الاثنين.

وأكد المصدر التشديد على البنوك بضرورة تغذية ماكينات الصرف بالنقود لتلبية احتياجات المواطنين من السيولة، مع الالتزام بتعليمات التعقيم المستمر للماكينات وفروع البنوك الإلكترونية.

البنك المركزي ماكينات الصراف الآلي عيد الفطر

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