روسيا تتخطى السعودية وتصبح أكبر مورد بترول للصين خلال أبريل الماضي

القاهرة- وكالات:

تخطت روسيا السعودية لتصبح أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في أبريل الماضي، حسبما أظهرته بيانات الجمارك الصينية، إذ ارتفعت الواردات 18% عنها قبل عام مع اقتناص شركات التكرير للمواد الخام بأسعار رخيصة وسط حرب أسعار بين المنتجين، بحسب وكالة رويترز.

وبلغت الشحنات الروسية 7.2 مليون طن الشهر الماضي، بما يعادل 1.75 مليون برميل يوميا، وفقا للأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية اليوم الثلاثاء.

وبالمقارنة، كان الحجم 1.49 مليون برميل يوميا في أبريل 2019، و1.66 مليون برميل يوميا في مارس الماضي.

وانخفضت الإمدادات من السعودية إلى 1.26 مليون برميل يوميا في أبريل الماضي، من 1.53 مليون برميل يوميا في أبريل 2019، و1.7 مليون برميل يوميا في مارس الماضي.

وبلغ إجمالي واردات الصين من النفط الخام في أبريل 9.84 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 9.68 مليون برميل يوميا في مارس، لكن بانخفاض كبير عن 10.64 مليون برميل يوميا في أبريل من العام الماضي، بحسب بيانات صدرت في وقت سابق من الشهر الحالي.

وعلى الرغم من هذا، زادت واردات الأشهر الأربعة الأولى من العام 1.7% على أساس سنوي مع استغلال مصافي النفط الصينية لتهاوي أسعار الخام.

ويقدر المحللون أن متوسط نسبة الطاقة الإنتاجية المستغلة في مصافي التكرير المستقلة، المعروفة باسم "أباريق الشاي"، ارتفع إلى حوالي 70% في أواخر أبريل- وهو نفس مستواها قبل تفشي الفيروس- لكنهم يستبعدون أن تعود شركات التكرير المدعومة من الدولة إلى مستوياتها الطبيعية قبل مايو.

ويتوقع فريق أبحاث النفط في رفينيتيف، أن تبلغ واردات الصين في مايو مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 53.7 مليون طن، أو 12.7 مليون برميل يوميا، مع وصول أحجام قياسية من منتجي أوبك.

وتتسلم شركات التكرير الصينية في مايو أيضا أول شحنة خام لها من الولايات المتحدة منذ نوفمبر الماضي، وهي شحنة حُجزت خلال مارس في مستهل انهيار أسعار النفط.

ولم تذكر الجمارك الصينية أي واردات من فنزويلا منذ أكتوبر الماضي مع تحاشي مؤسسة النفط الوطنية الصينية، أكبر مشتر لنفط كراكاس، تحميل أي كميات خام من هناك كي لا تنتهك العقوبات الأمريكية.

لكن بعض الشحنات الفنزويلية تحول اتجاهها إلى ماليزيا لمزجها قبل التصدير إلى الصين، مما أفرز زيادة كبيرة في الشحنات الماليزية التي ارتفعت لأكثر من ثلاثة أمثالها في الأشهر الأربعة الأولى.