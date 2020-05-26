تعرف على أسعار المأكولات البحرية والأسماك في ثالث أيام عيد الفطر

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح ما بين 40 و 45 جنيها كما استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح اليوم بين 24 و28 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وسعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و70 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و350 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.