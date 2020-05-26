أسعار النفط ترتفع مع تزايد الثقة في الالتزام باتفاق خفض الإنتاج

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مدعومة بثقة متزايدة في السوق بأن المنتجين سيلتزمون بتعهداتهم لخفض معروض الخام، بينما يتحسن الطلب مع عودة مزيد من السيارات إلى الطرق وسط تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.4% بما يعادل 1.12 دولار إلى 34.37 دولار للبرميل في الساعة 0652 بتوقيت جرينتش، منخفضة قليلا فحسب عن ذروة اليوم الثلاثاء 34.54 دولار.

ولم تكن هناك تسوية لغرب تكساس أمس الاثنين بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة.

وارتفعت عقود خام برنت نحو 1.7% أو 61 سنتا مسجلة 36.14 دولار للبرميل، بعد مكاسب بلغت 1.1% أمس الاثنين في معاملات هزيلة بسبب العطلة.

وتدعمت السوق بتصريحات من روسيا تفيد انخفاض إنتاجها النفطي مقتربا من هدفه البالغ 8.5 مليون برميل يوميا لشهري مايو ويونيو بموجب اتفاق خفض المعروض مع منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين كبار آخرين، في إطار المجموعة المسماة "أوبك+".

وقال دانييل هاينس، كبير استراتيجيي أسواق السلع الأولية في مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية، "ثمة بلا ريب شعور بأن تلك التخفيضات تبلورت كأفضل ما يكون"، بحسب رويترز.

وتجتمع دول "أوبك+" أوائل يونيو المقبل لبحث الإبقاء على تخفيضات المعروض الهادفة لدعم الأسعار، التي مازالت منخفضة حوالي 45% منذ بداية السنة.

وكان كبار المنتجين اتفقوا في أبريل الماضي على خفض الإنتاج نحو عشرة ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو.