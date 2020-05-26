الأتربي يكشف: لماذا مدد المركزي ساعات العمل في البنوك؟

القاهرة- أ ش أ:

أكد محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر أن قرار البنك المركزي بتمديد ساعات العمل بالبنوك حتى الثالثة ظهرا للمواطنين والرابعة للموظفين بالقطاع المصرفي يهدف إلى تقليل التكدس بمقرات البنوك مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقاية.

وقال الأتربي - في تصريحات له اليوم الثلاثاء - إن ساعات العمل لا تزال أقل من معدلاتها الطبيعية التي كان معمول بها قبل تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن القرار يعد ضروريا في ضوء أن نحو 50 % من العمالة في الفروع لا يعملون من خلال المنازل ونحو من 10 إلى 15 % فقط يعملون بالمراكز الرئيسية ويتواجدون في البنوك ما يعني استمرار تطبيق آلية التناوب بين العاملين.

وأشار إلى أن تمديد ساعات العمل بالبنوك جاء أيضا في ضوء قرارات الدولة بتقليص ساعات الحظر اعتبارا من الأسبوع المقبل، وفي ضوء متابعة البنك المركزي للأوضاع بشكل مستمر كما حدث قبل ذلك واتخذ البنك المركزي قرارا بتقليص ساعات العمل.

كان البنك المركزي المصري قرر تعديل مواعيد العمل بالقطاع المصرفي عقب عطلة عيد الفطر المبارك لتبدأ من التاسعة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا بالنسبة للعملاء ومن التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا للعاملين.

وذكر البنك المركزي أن تمديد ساعات العمل بالبنوك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بتقليص ساعات الحظر لتبدأ في الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا.

وفي الرابع والعشرين من مارس الماضي.. قرر البنك المركزي المصري تقليل ساعات العمل بالبنوك لتصبح من التاسعة والنصف صباحا وحتى الواحدة والنصف ظهرا ومن التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا للعاملين وذلك في ضوء الإجراءات التي تم اتخاذها لتفادي انتشار فيروس كورونا، وقرار الحكومة بفرض حظر تجوال من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا حينها.