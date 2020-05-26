البنك الأهلي ينفي ما تردد بشأن إغلاق 13 فرعًا بسبب كورونا
كتبت- منال المصري:
نفى البنك الأهلي المصري، يوم الاثنين، ما تردد على بعض المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق 13 فرعًا بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بها.
وأوضح البنك أنه ينتهج أعلى معايير الشفافية مع العملاء، كما أنه يتخذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة في الفروع تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي وفي إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أنه في حالة وجود أيّة مستجدات فإنه يلتزم بالإعلان عنها بشكل رسمي.
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