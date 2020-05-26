أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

البنك الأهلي ينفي ما تردد بشأن إغلاق 13 فرعًا بسبب كورونا

12:40 ص الثلاثاء 26 مايو 2020
البنك الأهلي ينفي ما تردد بشأن إغلاق 13 فرعًا بسبب كورونا

البنك الأهلي المصري

كتبت- منال المصري:

نفى البنك الأهلي المصري، يوم الاثنين، ما تردد على بعض المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق 13 فرعًا بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بها.

وأوضح البنك أنه ينتهج أعلى معايير الشفافية مع العملاء، كما أنه يتخذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة في الفروع تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي وفي إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه في حالة وجود أيّة مستجدات فإنه يلتزم بالإعلان عنها بشكل رسمي.

البنك الأهلي فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 17967

    عدد المصابين

  • 4900

    عدد المتعافين

  • 783

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5546165

    عدد المصابين

  • 2327338

    عدد المتعافين

  • 347639

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:البنك الأهلي ينفي ما تردد بشأن إغلاق 13 فرعًا بسبب كورونا