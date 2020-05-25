المركزي يعلن مواعيد العمل الجديدة في البنوك.. والتطبيق من الأحد المقبل

كتبت- منال المصري:

أصدر البنك المركزي خطابا للبنوك بتعديل مواعيد العمل الرسمية للجهاز المصرفي أمام العملاء، والموظفين بداية من يوم الأحد المقبل في أول يوم عمل رسمي للبنوك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

وبحسب الخطاب الذي حصل مصراوي على نسخة منه، أشار المركزي إلى أن مواعيد العمل الرسمية للعملاء ستبدأ من الساعة 9.30 صباحا وحتى الساعة 3 مساء، فيما ستبدأ مواعيد العمل للموظفين من الساعة 9 صباحا وحتى 4 مساء.

وقال المركزي في خطابه، إن تعديل مواعيد العمل الرسمية بالبنوك جاءت بعد قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق من الساعة 8 مساء إلى الساعة 6 صباحا في ضوء الظروف التي تمر بها البلاد واتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكد 3 من قيادات البنوك لمصراوي، استلامهم خطاب من المركزي بتعديل مواعيد العمل الرسمية للبنوك بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن في 24 من شهر مارس الماضي تعديل مواعيد العمل بالبنوك العاملة بالسوق المحلي، لتكون من التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر للموظفين، ومن التاسعة والنصف حتى الواحدة والنصف ظهرا للعملاء عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين ليلا، ثم استمر عمل البنوك على نفس المواعيد في شهر رمضان.