المركزي يعلن مواعيد العمل الجديدة في البنوك.. والتطبيق من الأحد المقبل

المركزي يعلن مواعيد العمل الجديدة في البنوك.. والتطبيق من الأحد المقبل
كتبت- منال المصري:
أصدر البنك المركزي خطابا للبنوك بتعديل مواعيد العمل الرسمية للجهاز المصرفي أمام العملاء، والموظفين بداية من يوم الأحد المقبل في أول يوم عمل رسمي للبنوك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.
وبحسب الخطاب الذي حصل مصراوي على نسخة منه، أشار المركزي إلى أن مواعيد العمل الرسمية للعملاء ستبدأ من الساعة 9.30 صباحا وحتى الساعة 3 مساء، فيما ستبدأ مواعيد العمل للموظفين من الساعة 9 صباحا وحتى 4 مساء.
وقال المركزي في خطابه، إن تعديل مواعيد العمل الرسمية بالبنوك جاءت بعد قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق من الساعة 8 مساء إلى الساعة 6 صباحا في ضوء الظروف التي تمر بها البلاد واتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.
وأكد 3 من قيادات البنوك لمصراوي، استلامهم خطاب من المركزي بتعديل مواعيد العمل الرسمية للبنوك بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن في 24 من شهر مارس الماضي تعديل مواعيد العمل بالبنوك العاملة بالسوق المحلي، لتكون من التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر للموظفين، ومن التاسعة والنصف حتى الواحدة والنصف ظهرا للعملاء عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين ليلا، ثم استمر عمل البنوك على نفس المواعيد في شهر رمضان.
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