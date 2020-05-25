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آخرها أكبر إصدار في تاريخها.. 8 طروحات سندات دولية لمصر منذ التعويم (إنفوجرافيك)

05:39 م الإثنين 25 مايو 2020
آخرها أكبر إصدار في تاريخها.. 8 طروحات سندات دولية لمصر منذ التعويم (إنفوجرافيك)


كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

باعت وزارة المالية يوم الجمعة الماضية، سندات في الأسواق الدولية بقيمة 5 مليارات دولار، في أكبر إصدار للسندات الدولية في تاريخها، وكذلك تحقيق أكبر قيمة طرح للسندات الدولية تقوم به دولة أفريقية.

ويعد ذلك هو إصدار السندات الثامن لوزارة المالية في الأسواق الدولية منذ تعويم الجنيه، وذلك بخلاف طرح خاص للبنك المركزي بقيمة 4 مليارات دولار بعد التعويم بأيام قليلة، وذلك في ظل حاجة مصر لسد الفجوة التمويلية خاصة مع تراجع مصادرها من النقد الأجنبي بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير المالية في بيان أمس الأول السبت، إن هذا الطرح بأسواق المال الدولية يأتي بشكل أساسي لتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات موازنة العام المالي المقبل 2020-2021، ولتوفير التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا المستجد.

وكانت مصر حصلت على 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري ضمن آلية التمويل السريع، وفي انتظار الحصول على تمويل الشهر المقبل بقيمة أكبر من أجل مواجهة تداعيات أزمة كورونا وتغطية الفجوة التمويلية.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي 8 طروحات للسندات لمصر في الأسواق الدولية منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016، وحتى الآن والتي كانت حصيلتها 22 مليار دولار و4 مليارات دولار.


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