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روسيا تحظر مؤقتا استيراد بعض المنتجات النفطية حتى أكتوبر المقبل

03:38 م الإثنين 25 مايو 2020
روسيا تحظر مؤقتا استيراد بعض المنتجات النفطية حتى أكتوبر المقبل

أرشيفية

القاهرة- وكالات:

قال بيان حكومي، اليوم الاثنين، إن روسيا قررت فرض حظر مؤقت على استيراد بعض المنتجات النفطية، مثل البنزين ووقود الطائرات والديزل عالي الجودة، وذلك حتى أول أكتوبر المقبل، وفقا لوكالة رويترز.

وكان مصدران حكوميان أبلغا رويترز الشهر الماضي، أن حظرا على واردات البنزين يخضع للدراسة بهدف حماية السوق الروسية من إغراق محتمل بالوقود الرخيص.

المنتجات النفطية روسيا الواردات الروسية

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