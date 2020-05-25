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اقتصاد إسرائيل ينكمش 7.1% في الربع الأول من 2020

03:36 م الإثنين 25 مايو 2020
اقتصاد إسرائيل ينكمش 7.1% في الربع الأول من 2020

بنيامين نتنياهو

القاهرة- وكالات:

قال مكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي، اليوم الاثنين، إن اقتصاد إسرائيل انكمش 7.1% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري جراء تضرر التجارة والاستثمار والإنفاق الحكومي والاستهلاكي من تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لوكالة رويترز.

وتراجعت الصادرات 5.9% في الفترة من يناير إلى مارس، في حين هبط الإنفاق الخاص 20.3%، واستثمارات الأصول الثابتة 17.3%. وهبطت الواردات 27.5% وتراجع الإنفاق الحكومي 10.3%.

وكان بنك إسرائيل المركزي قال إنه يتوقع أداء ضعيفا في النصف الأول من 2020 بسبب فيروس كورونا، الذي أدى لتوقف جزء كبير من النشاط الاقتصادي، وتحسنا في النصف الثاني من العام والعام المقبل.

وباستبعاد صافي الضرائب على واردات ربع السنة، لتحييد أثر التقلبات المتعلقة بمبيعات السيارات والواردات، يكون الناتج المحلي الإجمالي انكمش 4.6%.

وبلغ معدل النمو في الربع الأخير من العام الماضي 4.6% على أساس سنوي دون تعديل، ونما اقتصاد إسرائيل 3.5% في 2019 بأكمله.

فيروس كورونا إسرائيل بنيامين نتنياهو

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