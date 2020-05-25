تضاعف زووم وشاهد.. كيف استخدم المصريون الإنترنت في رمضان؟

كتب- علاء حجاج:

شهد شهر رمضان زيادة في استخدام الإنترنت المنزلي بنسبة 12% ليصل معدل الزيادة إلى 99% منذ بدء حظر التجول.

وخلال الشهر الفضيل، ارتفع استخدام المصريين للإنترنت والمواقع التعليمية التابعة لوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، بجانب ارتفاع تطبيقات المحتوى الترفيقي.

وبحسب تقرير للجهاز القومي للاتصالات ارتفع استخدام مواقع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الحالي لتصل إلى 19% في شهر رمضان، وبذلك ترتفع نسبة زيادة تصفح المواقع التعليمية منذ بدء الحظر إلى 395%.

كما شهدت تطبيقات بث الفيديو للمحتوى الترفيهي زيادة في الاستخدام وصلت إلى 292%، لترتفع نسبة استخدام هذه التطبيقات إلى 315% منذ بدء الحظر.

وعن التطبيقات التي شهدت زيادة كبيرة في استخدامها خلال شهر رمضان، قال تنظيم الاتصالات إن تطبيق "زووم" شهد زيادة في الاستخدام بلغت 3456%، ويعد تطبيق زووم مختص بالمكالمات وعقد الاجتماعات عن بُعد.

وزادت معدلات استخدام تطبيق تيليجرام بنسبة 1100% خلال شهر رمضان، وهو عبارة عن إحدى تطبيقات التراسل ويمكن لمستخدميه تبادل الرسائل بما في ذلك الصور والفيديوهات والوثائق.

أما تطبيق "شاهد" المختص بتقديم خدمات الفيديو ومشاهدة الأفلام والمسلسلات، فقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة ١٥٧%.

فيما أظهر تقرير تنظيم الاتصالات زيادة في استخدام تطبيقات الألعاب عبر الإنترنت بنسبة 75%.

فيما شهد تطبيق "تيك توك" زيادة ضعيفة في الاستخدام خلال شهر رمضان بمعدل 24%، فيما زادت معدلات استخدام يوتيوب بنسبة 115% في رمضان.

أما بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل، فقد كشف تنظيم الاتصالات زيادة بنسبة 67% في استخدام تطبيق "سناب شات" خلال شهر رمضان، و27% زيادة في استخدام "واتساب"، ونمو بنسبة 44% في استخدام "فيسبوك"، و12% زيادة في استخدام إنستجرام.