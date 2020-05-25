تعليمات من جامع بتشغيل ميناء "أبو طرطور" في العيد لتصدير شحنة فوسفات

كتب-عبدالقادر رمضان:

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تعليمات عاجلة لمسئولي الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتشغيل ميناء أبو طرطور بسفاجا، التابع للوزارة، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين، يستهدف تشغيل الميناء خلال أيام العيد إنهاء إجراءات شحن مركب محملة بالفوسفات بكمية تزن 50 ألف طن موجهة إلى إحدى الأسواق الخارجية.

وقالت الوزارة إن هذا التحرك يأتي في استجابة سريعة من وزيرة التجارة والصناعة للاستغاثة التي تلقتها من إحدى الشركات المصدره للفوسفات عبر خاصية "الواتس اب" والتي تتضرر فيها من توقف العمل بالميناء نتيجة لحصول العاملين على إجازة عيد الفطر.

ووجهت الوزيرة مسؤولي الجهاز التنفيذي بالتحرك الفوري وبدء عملية شحن الفوسفات تمهيدا لتصديره خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب البيان.

وأشاد طارق زمزم، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتجارة، بسرعة استجابة الوزيرة لحل مشكلة الشركة في إدخال السفينة إلى الميناء وبدء عملية شحنها بالفوسفات والتي تستغرق عدة أيام.

وأشار إلى أن هذا الإجراء سيُجنب الشركة خسائر كبيرة ودفع غرامات تأخير، إلى جانب الحفاظ على سمعة الشركات المصدرة المصرية أمام الشركاء الأجانب.

وقال طارق زمزم إن وزيرة التجارة و الصناعة منذ توليها المسئولية لا تتوانى عن مساعدة كافة الشركات وبصفة خاصة الشركات المصدرة، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات والسعي لإيجاد حلول عاجلة لكافة المشكلات، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الحفاظ على الأسواق الخارجية وزيادة معدلات التصدير.