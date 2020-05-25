الملا: 11 مشروعا جديدا لإنتاج البتروكيماويات باستثمارات 19 مليار دولار

القاهرة- وكالات:

أعلن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات، ووضع استراتيجية جديدة لتطوير تلك الصناعة لتنفيذها خلال الفترة ما بين عامي 2020-2035.

وقال الوزير في بيان اليوم الاثنين، إنه يجري حاليا مراجعتها نهائيا تمهيدا لاعتمادها وسريان تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف الوزير، أنه يجري حاليا تنفيذ ودراسة 11 مشروعا جديدا لإنتاج البتروكيماويات بإجمالي تكلفة استثمارية يقدر بحوالي 19 مليار دولار، وأن الوزارة تسعى من خلال ذلك إلى دعم الصناعات البتروكيماوية وجعلها أكثر ملائمة للتطورات والمتغيرات على المستوى العالمي في السنوات المقبلة.

وذكر أن الاستراتيجية تسعى إلى الاستمرار في زيادة القيمة المضافة لأنشطة ومشروعات إنتاج البتروكيماويات في مصر والمنتجات التي توفرها بهدف توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية والتي تعد مدخلات إنتاج رئيسية للعديد من الصناعات.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تستهدف أيضا تقليل ما يتم استيراده من هذه المنتجات، وفتح فرص جديدة للتصدير، الأمر الذي يسهم في تحسين الميزان التجارى للدولة وتوفير موارد جديدة بالنقد الأجنبي.

وأكد أن الوزارة لديها برنامج طموح للتوسع في الصناعات البتروكيماوية مع التركيز بصفة خاصة على المشروعات التي تحقق أعلى قيمة مضافة من الموارد الطبيعية، وأن المشروعات الجديدة تشتمل على مجمعين عملاقين للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة تفعيلا لرؤية الدولة لتنمية المنطقتين.

كما يتضمن البرنامج مشروعات التطوير ورفع الكفاءة وزيادة الطاقة الإنتاجية بعدد من مشروعات إنتاج البتروكيماويات القائمة، وفقا للوزير.

وقال الوزير إنه تم اختيار المواقع المخصصة لإقامة المشروعات الجديدة بناءً على دراسات دقيقة بما يراعي الاستفادة من كافة المقومات المتاحة والقرب من مصادر التغذية والمشروعات والتسهيلات اللوجيستية التي تمت إقامتها في كافة المحافظات.

وأضاف أن اختيار هذه المواقع يأتي لتيسير حركة الشحن والتداول والتصدير للمنتجات بما يؤدي إلى تقليل التكاليف وتعظيم اقتصاديات المشروعات ودعما لتحقيق هدفها النهائي بزيادة القيمة المضافة.

وتلقى وزير البترول تقريرا من سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات حول موقف المشروعات التي يتم تنفيذها بهدف زيادة الإنتاج المحلي من البتروكيماويات وتعزيز القيمة المضافة.

وأوضح هلال خلال التقرير، أن هذه المشروعات تسير بخطى جيدة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتنفيذ بعد عرضها على اللجنة العليا للمشروعات برئاسة وزير البترول.

وذكر أنه يأتي في مقدمة هذه المشروعات مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس باستثمارات 7.5 مليار دولار وبطاقة إنتاجية 2.2 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية، و650 ألف طن منتجات بترولية.

وأشار هلال إلى أنه تم إبرام اتفاق مبادئ رئيسية لتنفيذ مشروع المجمع مع شركة بكتل الأمريكية، وإجراء دراسة جدوى تفصيلية بمعرفة شركة وود العالمية، والاتفاق على التمويل مع مؤسسات التمويل الأمريكية "US DFC" و"US EXIM BANK".

وفيما يتعلق بمجمع التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة البالغ استثماراته 8.5 مليار دولار لإنتاج مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية، و850 ألف طن منتجات بترولية، قال سعد هلال إنه تم إبرام اتفاق مبادئ رئيسية مع الشركاء من تحالف شركتي بي إس دبليو وشيرد الإنجليزيتين.

وأضاف أنه تم كذلك البدء في الدراسات التفصيلية للمشروع الذي تم استلام قطعة الأرض المخصصة لإقامته بالعلمين، ويجري الإعداد لطرح مناقصة المقاول العام للمشروع من خلال شركة إنبي.

وأشار هلال إلى بحث عرض من تحالف شركات إنجليزية وصينية للاستثمار في إقامة مجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على منتجات مجمع العلمين.

وفيما يتعلق بمشروع إنتاج البيوتاديين أو المطاط الصناعي بمجمع إيثيدكو بالإسكندرية، ذكر التقرير أنه تم توقيع عقد المقاول العام مع تحالف بتروجت المصرية وسايبم الإيطالية، وتوقيع اتفاق مبادئ مع البنوك الممولة للمشروع، ويجري حاليا تجهيز الأعمال الخاصة بالمشروع البالغ استثماراته 183 مليون دولار بطاقة إنتاجية 36 ألف طن.

وبالنسبة لمشروع إنتاج مشتقات الميثانول بدمياط، تم الانتهاء من التصميمات الهندسية وتوقيع عقد المقاول العام مع تحالف شركات صان مصر ووادي النيل وزافكوم، وتوقيع عقد استشاري المشروع مع شركة إنبي وتم البدء فعليا في الأعمال المبكرة للمشروع، وفقا لسعد هلال.

وذكر هلال أن مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بدمياط تقدر استثماراته بنحو 117 مليون دولار، وسينتج 110 آلاف طن سنويا من منتجات يوريا فورمالدهيد والنفتالين فورمالدهيد المسلفن والراتنجات المتخصصة والتي تدخل في صناعات الأسمدة والمواد اللاصقة والخرسانة الجاهزة وغيرها.

وبالنسبة لمشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة "MDF" بمحافظة البحيرة باستثمارات 217 مليون يورو لإنتاج 2.5 ألف متر مكعب ألواح خشبية، تم إبرام عقود التصميمات مع شركة سيمبل كامب الألمانية ويجري العمل فيها، بالإضافة إلى توقيع عقد مقاول عام المشروع مع شركة بتروجت، وتم الاتفاق مع عدد من البنوك المصرية للمساهمة في التمويل.

وفيما يتعلق بمشروع الإيثانول الحيوي باستثمارات 110 ملايين دولار، تم القيام بدراسة الجدوى والاتفاق مع المساهمين لبدء إجراءات تأسيس الشركة وتوقيع مذكرات تفاهم لتوفير المولاس كمادة تغذية للمشروع من شركات السكر، وفقا للتقرير.

وبالنسبة لمشروع الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات بالإسكندرية فإن تكلفته الاستثمارية تبلغ حوالي 350 مليون دولار ويقام على مساحة 240 ألف متر مربع بهدف إنشاء رصيف بحري لاستغلال منصة البتروكيماويات لتداول المنتجات البترولية والبتروكيماوية، بحسب سعد هلال.

وأشار سعد هلال إلى أنه يجري حاليا إعادة دراسة مشروع إنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بمجمع سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية في ظل المستجدات العالمية.

وذكر أنه يجري حاليا دراسة تنفيذ مشروعين جديدين بدمياط هما مشروع البولي اسيتال باستثمارات 400 مليون دولار لإنتاج 50 ألف طن سنويا من منتج البولي اسيتال الذي يدخل في صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات وأجزاء السيارات، وكذلك مشروع إنتاج الميلامين بأرض شركة موبكو بدمياط بطاقة 60 ألف طن سنويا وباستثمارات 260 مليون دولار ويعتمد في إنتاجه على مادة اليوريا.

كما يجري أيضا دراسة إقامة مشروع إنتاج الصودا آش (كربونات الصوديوم) بمحافظة كفر الشيخ، وفقا لهلال.

وأشار التقرير إلى العمل حاليا على مشروعات تطوير وزيادة طاقة الإنتاج ورفع الكفاءة وتنمية الموارد بكل من شركة البتروكيماويات المصرية وشركة إيلاب لإنتاج الألكيل بنزين بالإسكندرية.