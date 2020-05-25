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تراجع 8 أصناف من الخضر والفاكهة في ثاتي أيام عيد الفطر

10:35 ص الإثنين 25 مايو 2020
تراجع 8 أصناف من الخضر والفاكهة في ثاتي أيام عيد الفطر

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 8 أصناف من الخضر والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأحد، ثاني أيام عيد الفطر، بين جنيه وجنيهين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
وفي المقابل ارتفع سعر كيلو الطماطم 50 قرشا، اليوم، ليتراوح بين 2 جنيه و5 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
البطاطس بين 1.5 و 2.75 جنيه.
البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.
الكوسة بين جنيه و3 جنيهات، بتراجع جنيه.
الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع جنيه.
الباذنجان البلدي بين جنيه و2.5 جنيه، بتراجع جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع جنيه.
الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه،بتراجع 1.5 جنيه.
البامية 15 جنيها.
أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 5 و9 جنيهات.
الجوافة بين 5 و9 جنيهات.
الفراولة بين 4 و7 جنيهات.
الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.
الليمون البلدي 3 جنيهات و11 جنيها.
البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 3 و7 جنيهات، بتراجع جنيهين.
المشمش بين 7 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

أسعار الخضروات الطماطم الكوسة الباذنجان أسعار الفاكهة الجوافة الفراولة

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