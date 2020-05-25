الصين تخفض نقطة منتصف سعر اليوان لأضعف مستوى منذ أزمة 2008
القاهرة- وكالات:
خفض البنك المركزي الصيني اليوم الاثنين نقطة المنتصف الرسمية التي يحددها لسعر اليوان إلى أضعف مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، بما يتماشى مع خسائر في السعر الفوري للعملة يوم الجمعة الماضية عقب اقتراح بكين قانون أمن قومي جديدا لهونج كونج.
وحدد بنك الشعب الصيني نقطة المنتصف عند 7.1209 يوان للدولار قبيل فتح السوق، بانخفاض 0.385 عن سعر القطع السابق البالغ 7.0939. وذاك أضعف مستوى منذ 28 فبراير 2008، وفقًا لوكالة رويترز.
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