أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

تهاوي الاستهلاك والصادرات يدفع اقتصاد ألمانيا للركود في أول 3 أشهر من 2020

09:32 ص الإثنين 25 مايو 2020
تهاوي الاستهلاك والصادرات يدفع اقتصاد ألمانيا للركود في أول 3 أشهر من 2020

أرشيفية

القاهرة- وكالات:

أظهرت بيانات تفصيلية صدرت اليوم الاثنين أن تهاويا في الاستثمارات الرأسمالية والاستهلاك الخاص والصادرات دفع الاقتصاد الألماني إلى الركود في الربع الأول من العام، معطية لمحة عن الأضرار التي أوقعتها جائحة فيروس كورونا.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الاستثمارات الرأسمالية تراجعت 6.9% والاستهلاك الخاص 3.2% والصادرات 3.1%، بحسب وكالة رويترز.

يعني هذا أن الاستهلاك الخاص محا 1.7 نقطة مئوية من مجمل النشاط الاقتصادي في حين محا صافي التجارة 0.8 نقطة مئوية، مما أفضى إلى انكماش نسبته 2.2% في الربع الأول.

اقتصاد ألمانيا ألمانيا فيروس كورونا

الخبر التالى:

الدولار يرتفع عالميا وسط مخاوف من زيادة التوترات بين أمريكا والصين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 17265

    عدد المصابين

  • 4807

    عدد المتعافين

  • 764

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5403979

    عدد المصابين

  • 2247230

    عدد المتعافين

  • 343975

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان