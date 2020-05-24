كورونا يطال محلات "الذهب".. تراجع 90% بمبيعات موسم العيد

كتبت – شيماء حفظي:

هوت مبيعات محلات الصاغة والمشغولات الذهبية، خلال موسم رمضان وعيد الفطر، بنحو 90% مقارنة بالعام الماضي، بسبب تعطل حفلات الزواج، وإجراءات مكافحة كورونا، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وقال نجيب، إن موسم "زواج وخطوبة العيد" أشهر مواسم بيع الذهب، وكان السوق يبدأ من 6 مساء حتى 10 مساء، لكن نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، فألغى فترة عمل الصاغة "حتى إذا فتحت المحلات صباحا، لن يأتي زبائن.. وليس هناك متسع في اليوم".

وأضاف أن منع إقامة حفلات الزواج والخطوبة، وإغلاق دور المناسبات وقاعات الأفراح ساهم في تخفيض مبيعات الذهب، فيما لم تزد نسبة إقبال المواطنين العاديين على اقتناء المشغولات الذهبية، لصعوبة الأوضاع المعيشية بسبب الأزمة.

وأشار نجيب، إلى أن ارتفاع أسعار الذهب، متأثرة بالصعود القوي في سعر المعدن الأصفر بعد أزمة كورونا، ومخاوف المستثمرين، ساهم أيضا في ضعف الإقبال.

"مبيعات موسم العيد تراجعت جدا بسبب كل هذه العوامل، لم نحقق مبيعات سوى 10% مقارنة بالعام الماضي، ونسبة التراجع وصلت لـ 90%، والوضع يتغير للأسوأ مع استمرار إغلاق المحلات".

وتتزامن زيادة أسعار الذهب في مصر مع ارتفاعها عالميا لأعلى مستوى في أكثر من 7 سنوات، وذلك بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ووصلت إلى مستوى تاريخي وسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 765 جنيها.

ويبلغ سعر جرام الذهب عيار بلغ اليوم 762 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 نحو 653 جنيها، وعيار 24 نحو 870.9 جنيه، والجنيه الذهب 6096 جنيها.