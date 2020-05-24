أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

تركيا تقرر زيادة الضريبة على شراء العملة الصعبة للحد من الدولرة

10:39 ص الأحد 24 مايو 2020
تركيا تقرر زيادة الضريبة على شراء العملة الصعبة للحد من الدولرة

تركيا

القاهرة- وكالات:

قالت الجريدة الرسمية التركية إنه تقررت زيادة الضريبة المفروضة على شراء العملة الصعبة إلى واحد بالمئة من 0.2 بالمئة في خطوة تستهدف احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا على الليرة، بحسب وكالة أنباء رويترز.

ويحمل القرار المنشور في الجريدة تاريخ 23 مارس ويسري بأثر فوري، ويشمل معاملات الصرف الأجنبي ومشتريات الذهب.

بدأ فرض الضريبة عند 0.1 بالمئة في مايو من العام الماضي ثم زيدت إلى 0.2 بالمئة مع محاولة السلطات الحيلولة دون الدولرة في ظل إقبال الأتراك على شراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

زيادة "ضريبة التأمين المصرفي والمعاملات" هي الأحدث في إطار تغييرات ضريبية وتنظيمية تبنتها أنقرة لتحقيق الاستقرار في الليرة التركية، التي هبطت 13 بالمئة منذ بداية العام الحالي ولامست أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في وقت سابق من الشهر.

تركيا زيادة الضريبة شراء العملة الصعبة

الخبر التالى:

تعرف على أسعار الخضروات بسوق العبور في أول أيام عيد الفطر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 16513

    عدد المصابين

  • 4628

    عدد المتعافين

  • 735

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5403979

    عدد المصابين

  • 2247230

    عدد المتعافين

  • 343975

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان