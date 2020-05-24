تركيا تقرر زيادة الضريبة على شراء العملة الصعبة للحد من الدولرة
القاهرة- وكالات:
قالت الجريدة الرسمية التركية إنه تقررت زيادة الضريبة المفروضة على شراء العملة الصعبة إلى واحد بالمئة من 0.2 بالمئة في خطوة تستهدف احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا على الليرة، بحسب وكالة أنباء رويترز.
ويحمل القرار المنشور في الجريدة تاريخ 23 مارس ويسري بأثر فوري، ويشمل معاملات الصرف الأجنبي ومشتريات الذهب.
بدأ فرض الضريبة عند 0.1 بالمئة في مايو من العام الماضي ثم زيدت إلى 0.2 بالمئة مع محاولة السلطات الحيلولة دون الدولرة في ظل إقبال الأتراك على شراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
زيادة "ضريبة التأمين المصرفي والمعاملات" هي الأحدث في إطار تغييرات ضريبية وتنظيمية تبنتها أنقرة لتحقيق الاستقرار في الليرة التركية، التي هبطت 13 بالمئة منذ بداية العام الحالي ولامست أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في وقت سابق من الشهر.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
16513
عدد المصابين
-
4628
عدد المتعافين
-
735
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
5403979
عدد المصابين
-
2247230
عدد المتعافين
-
343975
عدد الوفيات
إعلان