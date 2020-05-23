إجازة أسبوع للبنوك.. كيف تجري معاملاتك البنكية في العيد؟

كتبت- منال المصري:

حصلت البنوك العاملة في مصر على إجازة لمدة أسبوع، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتغلق البنوك أبوابها بداية من غدٍ الأحد على أن تعاود العمل يوم الأحد 31 مايو الجاري.

وخلال هذه الفترة تتيح البنوك عددًا من الخدمات الإلكترونية التي يمكن للعميل أن يجريها دون الحاجة للذهاب إلى فرع البنك.

وتقدم البنوك خدمات مصرفية إلكترونية متعددة كالموبايل والإنترنت بانكنج، والمحفظة الذكية، وماكينات الصراف الآلي باستخدام الكروت البلاستيكية المختلفة.

وضمن هذه الخدمات التحويل من حساب إلى حساب في بنك أخر، أو الشراء عبر الإنترنت، أو الشراء من المتاجر، أو سداد الفواتير الشهرية واليومية، وكذلك شراء أو كسر شهادة أو وديعة بطرق سهلة.

وتعمل البنوك على تقوية أنظمتها الإلكترونية ومراقبتها في أيام الإجازات منعا لوقوع النظام الإلكتروني بسبب زيادة ضغط الاستخدام الذي شهد ارتفاعًا منذ ظهور فيروس كورونا.

ويعرض مصراوي مزايا 4 خدمات مصرفية إلكترونية وإجراءات يمكن استخدامها طوال إجازة عيد الفطر:

1 - المحفظة الذكية "موبايل ويلد":

-تقدم المحفظة الذكية خدمة إجراء تحويل الأموال من محفظتك إلى أي عميل أخر.

-يمكنك دفع الفواتير الشهرية إلكترونيًا.

-تسديد المشتريات اليومية لدى التجار المتوافر لديهم ماكينات فوري بعد إدخال الرقم السري الخاص بالمحفظة، وقيمة الفاتورة.

-يتم شحن المحفظة بطريقتين، من خلال ربطها بحسابك في البنك، وهي الأسهل، أو من خلال ماكينات الصراف الآلي أو ماكينة فوري.

2 - الموبايل بانكنج:

-تسمح الخدمة للعميل من منزله بالإطلاع على حساباته وتحريك أوعيته من وعاء ادخاري إلى أخر مثل شراء شهادة أو كسر شهادة أو شراء وديعة وغير ذلك.

-تتيح التحويل من حسابك في بنك إلى حسابك بنك أخر.

-التحويل من حسابك لأي حساب شخص أخر.

ويتم تحميل تطبيق الموبايل بانكنج من خلال متجر الهاتف المحمول الخاص بك عبر المتجر الإلكتروني مجانا، وتتاح الخدمة لعملاء البنك الذين لديهم حسابات أو أوعية ادخارية مختلفة.

3 - الإنترنت بانكنج:

يتيح الإنترنت بانكنج نفس خدمات الموبايل بانكنج السابقة ولكن بدل من الدخول على الموبايل يتم تسجيل الدخول من خلال صفحة البنك على الإنترنت.

4- ماكينات الصراف الآلي:

تتيح خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب أخر، وكذلك سداد فواتيرك من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة على مدار 24 ساعة وفي جميع أيام الأسبوع.