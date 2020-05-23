ايتيدا تمد فترة تقديم العروض لمبادرة فرصتنا رقمية حتى 14 يونيو المقبل
كتب- علاء حجاج:
قررت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" استمرار فتح باب التقدم وتلقي العروض الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة لفرص ومشروعات مبادرة فرصتنا رقمية حتى 14 يونيو 2020.
ويأتي قرار مد فترة التقديم استجابة لمطالب العديد من الشركات التي أظهرت اهتماما بالفرص المتاحة وطالبت بالمزيد من الوقت لدراستها واستكمال الشروط المطلوبة.
ويأتي قرار مد فترة التقديم بعد أيام من إطلاق المبادرة في 17 من مايو الجاري والتي شهدت فيها المبادرة إقبالا كبيرا من الشركات.
ومن الجدير بالذكر أنه تم إنشاء منصة "فرصتنا رقمية" لطرح المشروعات القومية للتحول الرقمس بغرض تنفيذها من قبل الشركات المتوسطة والصغيرة حيث يتم الإطلاع على معلومات المشاريع المتاحة من خلال المنصة والتقدم للتنفيذ، شرط أن تكون الشركة المتقدمة مسجلة بقاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
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