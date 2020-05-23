كيف أثر "كورونا" على سوق الأسماك مع اقتراب العيد؟

كتبت- شيرين صلاح:

شهد سوق الأسماك خلال الأيام الحالية حالة من الهدوء في الطلب على الشراء على عكس كل عام في هذه الفترة مع اقتراب العيد الفطر.

وقال عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن الطلب على شراء الأسماك يمر بحالة من الهدوء رغم تراجع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 و20% هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأرجع عثمان تراجع الأسعار إلى وفرة المعروض من إنتاج المزارع السمكية خلال الأيام الحالية مع هدوء الطلب.

وأضاف أن إغلاق المطاعم هذا العالم بسبب "كورونا" أحد الأسباب التي أدت لحالة الهدوء في الطلب على الأسماك.

وقررت الحكومة غلق جميع المحلات التجارية والمطاعم والحدائق والمتنزهات بداية من يوم الأحد المقبل وحتى 29 مايو الجاري، للحد من تفشي فيروس "كورونا المستجد".

ويتراوح سعر كيلو السمك البلطي بسوق الجملة بين 24 و28 جنيها، وسعر كيلو البوري بين 40 و45 جنيها، بحسب الحجم والفرز.

وبحسب نائب رئيس الشعبة فإن العام الماضي في هذه الفترة كانت أسعار الأسماك أعلى من ذلك، "كان سعر السمك البلطي 30 جنيها للكيلو".

وتنتج مصر كميات من الأسماك تتخطى المليون طن سنويا، ويتم تصدير كميات منها تتراوح بين 25 و30 ألف طن سنويا، وفقا لما قاله أيمن عمار، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لمصراوي في وقت سابق.