وزيرة التجارة والصناعة تفتح باب تلقي طلبات تصنيع الكمامات القماش



كتبت- شيماء حفظي:

فتحت وزارة التجارة والصناعة باب تلقي طلبات المصانع الراغبة في الحصول على موافقة لإنتاج الكمامات المصنعة من القماش وذلك من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في بيان صحفي اليوم السبت إن الهيئة ستتولى استيفاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن لضمان بدء عمليات التشغيل فى المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه النوعية من الكمامات، خاصة في ظل قرار مجلس الوزراء ببدء تنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة إن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة ستقوم بحملات دورية للتفتيش على المصانع المنتجة للكمامات القماش للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات ومعايير الجودة التي اعتمدتها الوزارة والخاصة بتصنيع الكمامات القماش لتوفير أعلى معدلات الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

ومن جانبه قال مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن الهيئة ستتلقى الطلبات من المصانع الراغبة في إنتاج الكمامات القماش حيث سيتم منح الموافقات خلال 24 ساعة للمنشأت التي لديها نشاط لتصنيع الملابس الجاهزة (ومستوفاه المستندات المطلوبة) وبالنسبة للمنشأت الراغبة في دخول هذا المجال سيتم تقديم الطلب بالهيئة بالنشاط الجديد على أن تقوم الهيئة بإجراء المعاينات اللازمة ومن ثم إصدار الموافقة.

وطالب غازي الشركات الراغبة في الحصول على موافقات بضرورة استيفاء الطلب المعد لهذا الغرض بمقر الهيئة مع تقديم عدد من المستندات الخاصة بالمنشأة مثل رخصة التشغيل سارية وسجل صناعي وتجاري ساري وبطاقة ضريبية وعضوية سارية باتحاد الصناعات بالإضافة إلى توكيل أو تفويض في حالة الموكل أو المفوض مع اثبات الشخصية.