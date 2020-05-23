الرسوم مجانًا.. حدود السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي بـ 3 بنوك



كتبت- منال المصري:

تغلق البنوك أبوابها بداية من غدًا الأحد وحتى الأحد المقبل في عطلة تستمر لمدة أسبوع بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وستتيح البنوك خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وهي الخدمة التي تقدم مجانًا بعدما قرر البنك المركزي إيقاف احتساب العمولات على السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي لكافة العملاء، لمدة 6 شهور للحد من استخدام الكاش بسبب فيروس كورونا.

ووجه البنك المركزي البنوك المحلية، في منتصف مارس الماضي بإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر منذ صدور القرار، وذلك ضمن حزمة واسعة من التعلىمات والإجراءات الوقائية والاحترازية في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت جميع البنوك تقر قبل قرار المركزي عمولة على السحب أو الإيداع النقدي باستخدام كارت حساب التوفير (دبت) عبر ماكينة الصراف الآلي على غير عملائها لإتاحة الخدمة.

وتتيح البنوك تنفيذ خدمة الإيداع أو السحب لغير عملائهم من حساباتهم في البنك التابع له عبر آلية المقاصة.

وبعد قرار المركزي يستطيع أي عميل السحب أو الإيداع من أي ماكينة تابعة لبنك أخر غير الذي يتعامل معه دون تحمل أي عمولة.

ووحدت جميع البنوك الحد الأقصى سواء للإيداع والسحب اليومي بما لا يزيد عن 20 ألف جنيه يوميا على كل أنواع كروت حساب التوفير، سواء الكلاسيك، أو الجولد، أو التيتانيوم، أو البلاتينوم، طبقا لقرار البنك المركزي بهدف تقليل استخدام الكاش، والاعتماد على المشتريات أون لاين.

وبسبب المخاوف من فيروس كورونا بدأت أغلب العملاء في تفعيل خدمة المشتريات عبر الإنترنت (الاونلاين) باستخدام كارت حساب التوفير، ولكن بحد أقصى للشراء يومي أو شهري حيث لا يتم احتساب أي عمولة على هذه الخدمة داخل مصر بالجنيه المصري، ولكن الشراء بالدولار يتم احتساب عمولة تبديل عملة.

ونقدم جميع حدود السحب والايداع والمشتريات باستخدام كارت حساب التوفير للخصم المباشر (الدبت) في البنوك العامة الثلاثة مصر والقاهرة والأهلي المصري كالآتي:

1-بنك مصر:

الحد الأقصى للسحب:20 ألف جنيه يوميا بحد أقصى 5 حركات

الحد الأقصى للإيداع:20 ألف جنيه يوميا بحد أقصى 5 حركات

حدود الشراء أون لاين:400 ألف جنيه الحد الأقصى للمشتريات شهريا أو يوميا



2-البنك الأهلي:

الحد الأقصى للسحب: 15 ألف جنيه على الكلاسيك، و20 ألف جنيه على الجولد والبلاتينيوم.

الحد الأقصى للإيداع: 20 ألف جنيه كحد أقصى

حدود الشراء أون لاين يتوقف حسب نوع الكارت كالآتي:

كارت الكلاسيك: 50 ألف جنيه مشتريات يوميا بحد أقصى

الجولد: 100 ألف جنيه يوميا بحد أقصى

البلاتينيوم: 250 ألف جنيه يوميا بحد أقصى

3-بنك القاهرة:

الحد الأقصى للسحب:20 ألف جنيه يوميا بدون حد أقصى لعدد الحركات

الحد الأقصى للإيداع:20 ألف جنيه يوميا بدون حد أقصى لعدد الحركات

حدود الشراء أون لاين: يعمل حاليا البنك على إتاحة المشتريات عبر الإنترنت للعملاء خلال أيام

