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المالية: إتاحة سداد المستحقات الحكومية من خلال محفظة الهاتف المحمول

10:59 ص السبت 23 مايو 2020
المالية: إتاحة سداد المستحقات الحكومية من خلال محفظة الهاتف المحمول

وزارة المالية

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية اليوم السبت إنها أتاحت سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع

«Qr Code» من خلال المحافط الإلكترونية بالهاتف المحمول.

وقال محمد معيط وزير المالية، في بيان صحفي إن هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أمانا في ظل فيروس "كورونا المستجد.

وبحسب معيط فإن الهاتف المحمول يتعرف على شاشات نقاط التحصيل الإلكتروني عن بعد، من خلال رمز الاستجابة السريع «Qr Code»، ولم يعد هناك حاجة لإدخال كروت «ATM» أو غيرها في نقاط التحصيل الإلكتروني لسداد المستحقات الحكومية.

وتستهدف الوزارة خلال المرحلة الحالية تعزيز الخدمات الإلكترونية والتيسير على المواطنين والحفاظ على سلامتهم، على النحو الذي يسهم في تقليل التجمعات، والحد من انتشار فيروس كورونا، وفقًا لوزير المالية.

وأوضح أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تخضع للتطوير المستمر على ضوء الممارسات الدولية المتميزة، بما يضمن إتاحة الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، مع تسهيل سدادها وفق أحدث النظم الإلكترونية والوسائل التكنولوجية.

وقال حمدي حسني مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني إنه تم نشر "فيديو تعريفي" بخدمة رمز الاستجابة السريع «Qr Code» عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ومنصات التواصل الاجتماعي، لتوضيح طريقة الاستفادة من هذه التقنية الإلكترونية الجديدة لتحفيز المواطنين على استخدامها في سداد المستحقات الحكومية بالجهات الإدارية.

وأضاف أن هذا الفيديو يسهم في تدريب مستخدمي منظومة "التحصيل الإلكتروني" بالجهات الإدارية على هذه الوسيلة الجديدة، خاصة في ظل انتشار فيروس "كورونا"، الذي يتطلب إيجاد وسائل إلكترونية، في التدريب على النظم الجديدة، بما يتسق مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وزارة المالية التحصيل الالكتروني محفظة الهاتف

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